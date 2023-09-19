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В Подмосковье минувшей ночью наблюдались заморозки - РИА Новости, 19.09.2023
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08:51 19.09.2023 (обновлено: 08:53 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/mo-1897123305.html
В Подмосковье минувшей ночью наблюдались заморозки
В Подмосковье минувшей ночью наблюдались заморозки - РИА Новости, 19.09.2023
В Подмосковье минувшей ночью наблюдались заморозки
Минувшей ночью в столичном регионе наблюдались заморозки, была зафиксирована минусовая температура, в Москве же столбики термометров опускались до плюс 7,2... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:51
2023-09-19T08:53
общество
москва
московская область (подмосковье)
электросталь
михаил леус
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минувшей ночью в столичном регионе наблюдались заморозки, была зафиксирована минусовая температура, в Москве же столбики термометров опускались до плюс 7,2 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, минувшей ночью в столичном регионе наблюдались заморозки… В Москве, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 7,2 градуса. На других метеостанциях Москвы было от плюс 7,6 градуса до плюс 10,7 градуса", - рассказал он. Синоптик также отметил, что на востоке Подмосковья, в Черустях, столбики термометров опустились до минус 0,9 градуса. Холодно также было в Электростали - плюс 3,1 градуса, в Клину - плюс 3,2 градуса, в Пушкино - плюс 3,4 градуса и в Солнечногорске - плюс 3,5 градуса. "Также в центральной части Европейской России заморозки наблюдались в Тверской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях", - добавил Леус.
https://ria.ru/20230918/podmoskove-1896989314.html
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москва
московская область (подмосковье)
электросталь
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общество, москва, московская область (подмосковье), электросталь, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Михаил Леус
В Подмосковье минувшей ночью наблюдались заморозки

Синоптик: в Подмосковье ночью наблюдались заморозки до минус 0,9 градуса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТермометр
Термометр - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минувшей ночью в столичном регионе наблюдались заморозки, была зафиксирована минусовая температура, в Москве же столбики термометров опускались до плюс 7,2 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Как и ожидалось, минувшей ночью в столичном регионе наблюдались заморозки… В Москве, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха составила плюс 7,2 градуса. На других метеостанциях Москвы было от плюс 7,6 градуса до плюс 10,7 градуса", - рассказал он.
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Синоптик также отметил, что на востоке Подмосковья, в Черустях, столбики термометров опустились до минус 0,9 градуса. Холодно также было в Электростали - плюс 3,1 градуса, в Клину - плюс 3,2 градуса, в Пушкино - плюс 3,4 градуса и в Солнечногорске - плюс 3,5 градуса.
"Также в центральной части Европейской России заморозки наблюдались в Тверской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях", - добавил Леус.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальМихаил Леус
 
 
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