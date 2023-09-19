https://ria.ru/20230919/mishustin-1897251396.html
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина - РИА Новости, 19.09.2023
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития". РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:43
2023-09-19T14:43
2023-09-19T14:43
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897251880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_361f1402c91fcdaa070a829e239c88e9.jpg
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897251880_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b7ff175a5cb0b70a96fd9c2093e9a4fa.jpg
LIVE: Мишустин принимает участие в стратегической сессии
LIVE: Мишустин принимает участие в стратегической сессии
2023-09-19T14:43
true
PT6M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, видео
Михаил Мишустин, Россия
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития".
2023-09-19T14:43
true
PT6M23S
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития".