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Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина - РИА Новости, 19.09.2023
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14:43 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/mishustin-1897251396.html
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина - РИА Новости, 19.09.2023
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития". РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:43
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михаил мишустин
россия
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Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития".
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LIVE: Мишустин принимает участие в стратегической сессии
LIVE: Мишустин принимает участие в стратегической сессии
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михаил мишустин, россия, видео
Михаил Мишустин, Россия
Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития".
2023-09-19T14:43
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Сессия "Стратегия инфраструктурного развития" с участием Мишустина

Читать ria.ru в
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в сессии "Стратегия инфраструктурного развития".
 
Михаил МишустинРоссия
 
 
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