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Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству - РИА Новости, 19.09.2023
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16:25 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/miroustroystvo-1897290827.html
Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству
Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству - РИА Новости, 19.09.2023
Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству
Мир стремительно движется к многополярному мироустройству после того, как некоторое время был однополярным (после холодной войны), заявил генсек ООН Антониу... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:25
2023-09-19T16:25
в мире
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 19 сен – РИА Новости. Мир стремительно движется к многополярному мироустройству после того, как некоторое время был однополярным (после холодной войны), заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на общих прениях сессии Генассамблеи ООН. "На протяжении большей части "холодной войны" международные отношения в основном рассматривались через призму двух сверхдержав. Затем наступил короткий период однополярности. Сейчас мы стремительно движемся к многополярному миру", - сказал Гутерреш. Во многом, по его словам, это хорошо и "открывает новые возможности для справедливости и баланса в международных отношениях". Однако, как указал генсек, сама по себе многополярность не может гарантировать мир. "Многополярный мир нуждается в сильных и эффективных многосторонних институтах", - заявил он. По мнению Гутерреша, Совет безопасности ООН и бреттон-вудская система отражают политические и экономические реалии 1945 года, "когда многие страны… все еще находились под колониальным господством". "Мир изменился. Наши учреждения этого не сделали. Мы не сможем эффективно решать проблемы такими, если институты не отражают нынешний мир", - указал генсек. По его словам, мир все больше приближается к "великому разлому" в экономических и финансовых системах, торговых отношениях. Как отметил генсек, настало время обновить многосторонние институты. "Это означает реформу Совета безопасности в соответствии с сегодняшним миром. Это означает перепроектирование международной финансовой архитектуры, чтобы она стала действительно универсальной и служила глобальной системой безопасности для развивающихся стран, оказавшихся в беде", - отметил он.
https://ria.ru/20230915/ssha-1896354409.html
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в мире, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству

Гутерреш признал, что мир быстро движется от однополярной модели к многополярной

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен – РИА Новости. Мир стремительно движется к многополярному мироустройству после того, как некоторое время был однополярным (после холодной войны), заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на общих прениях сессии Генассамблеи ООН.
«
"На протяжении большей части "холодной войны" международные отношения в основном рассматривались через призму двух сверхдержав. Затем наступил короткий период однополярности. Сейчас мы стремительно движемся к многополярному миру", - сказал Гутерреш. Во многом, по его словам, это хорошо и "открывает новые возможности для справедливости и баланса в международных отношениях".
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Однако, как указал генсек, сама по себе многополярность не может гарантировать мир.
«
"Многополярный мир нуждается в сильных и эффективных многосторонних институтах", - заявил он.
По мнению Гутерреша, Совет безопасности ООН и бреттон-вудская система отражают политические и экономические реалии 1945 года, "когда многие страны… все еще находились под колониальным господством". "Мир изменился. Наши учреждения этого не сделали. Мы не сможем эффективно решать проблемы такими, если институты не отражают нынешний мир", - указал генсек.
По его словам, мир все больше приближается к "великому разлому" в экономических и финансовых системах, торговых отношениях.
Как отметил генсек, настало время обновить многосторонние институты. "Это означает реформу Совета безопасности в соответствии с сегодняшним миром. Это означает перепроектирование международной финансовой архитектуры, чтобы она стала действительно универсальной и служила глобальной системой безопасности для развивающихся стран, оказавшихся в беде", - отметил он.
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В миреАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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