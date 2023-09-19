https://ria.ru/20230919/mig-31-1897127617.html

Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой

Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой - РИА Новости, 19.09.2023

Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой

Экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника над Чукоткой, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:28

2023-09-19T09:28

2023-09-19T09:28

безопасность

россия

миг-31

берингово море

чукотский автономный округ

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника над Чукоткой, сообщили в Минобороны России. В Чукотском и Беринговом морях продолжаются тактические учения сил Тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. "Одним из важных эпизодов учения явилась отработка действий по противовоздушной обороне полуострова Чукотка от средств воздушного нападения условного противника. Для перехвата крылатых ракет-мишеней с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя МиГ-31. Их экипажи уничтожили воздушные цели, применив ракеты класса "воздух-воздух". После выполнения поставленных задач самолеты вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении. В учениях "Финвал-2023" принимают участие порядка 10 тысяч военных и более 50 единиц боевой техники, в том числе: надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. В ходе маневров были успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря. Все эпизоды учений носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России, подчеркивают в Минобороны.

https://ria.ru/20230918/ucheniya-1896974353.html

россия

берингово море

чукотский автономный округ

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, миг-31, берингово море, чукотский автономный округ