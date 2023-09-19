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Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой - РИА Новости, 19.09.2023
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09:28 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/mig-31-1897127617.html
Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой
Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой - РИА Новости, 19.09.2023
Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой
Экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника над Чукоткой, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:28
2023-09-19T09:28
безопасность
россия
миг-31
берингово море
чукотский автономный округ
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника над Чукоткой, сообщили в Минобороны России. В Чукотском и Беринговом морях продолжаются тактические учения сил Тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. "Одним из важных эпизодов учения явилась отработка действий по противовоздушной обороне полуострова Чукотка от средств воздушного нападения условного противника. Для перехвата крылатых ракет-мишеней с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя МиГ-31. Их экипажи уничтожили воздушные цели, применив ракеты класса "воздух-воздух". После выполнения поставленных задач самолеты вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении. В учениях "Финвал-2023" принимают участие порядка 10 тысяч военных и более 50 единиц боевой техники, в том числе: надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. В ходе маневров были успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря. Все эпизоды учений носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России, подчеркивают в Минобороны.
https://ria.ru/20230918/ucheniya-1896974353.html
россия
берингово море
чукотский автономный округ
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безопасность, россия, миг-31, берингово море, чукотский автономный округ
Безопасность, Россия, МиГ-31, Берингово море, Чукотский автономный округ
Истребители МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой

Минобороны показало, как МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты над Чукоткой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31
Многоцелевой истребитель МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экипажи истребителей МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты условного противника над Чукоткой, сообщили в Минобороны России.
В Чукотском и Беринговом морях продолжаются тактические учения сил Тихоокеанского флота "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
"Одним из важных эпизодов учения явилась отработка действий по противовоздушной обороне полуострова Чукотка от средств воздушного нападения условного противника. Для перехвата крылатых ракет-мишеней с аэродрома Анадырь были подняты два дежурных истребителя МиГ-31. Их экипажи уничтожили воздушные цели, применив ракеты класса "воздух-воздух". После выполнения поставленных задач самолеты вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
В учениях "Финвал-2023" принимают участие порядка 10 тысяч военных и более 50 единиц боевой техники, в том числе: надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. В ходе маневров были успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря.
Все эпизоды учений носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России, подчеркивают в Минобороны.
Кадры учений по защите Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
На северо-востоке России начались масштабные учения по защите Севморпути
18 сентября, 13:36
 
БезопасностьРоссияМиГ-31Берингово мореЧукотский автономный округ
 
 
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