Рейтинг@Mail.ru
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/metro-1897246818.html
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев - РИА Новости, 19.09.2023
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев
Строительство метрополитена в Донецке начнется после окончания боевых действий, заявил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:21
2023-09-19T14:21
специальная военная операция на украине
экономика
донецкая народная республика
донецк
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Строительство метрополитена в Донецке начнется после окончания боевых действий, заявил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков. "После окончания боевых действий в Донецке начнется строительство метрополитена", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства. Ранее в марте мэр Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, и добавил, что от проектных планов придется "кардинально" отойти. Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 километра. По данным местной прессы, на 2011 год было прорыто 2 километра подземных тоннелей.
https://ria.ru/20230801/donetsk-1887604878.html
донецкая народная республика
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, донецк, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев

Правительство ДНР заявило о планах построить метро в Донецке по окончании боев

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Строительство метрополитена в Донецке начнется после окончания боевых действий, заявил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков.
"После окончания боевых действий в Донецке начнется строительство метрополитена", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Ранее в марте мэр Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, и добавил, что от проектных планов придется "кардинально" отойти.
Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 километра. По данным местной прессы, на 2011 год было прорыто 2 километра подземных тоннелей.
Пассажир оплачивает проезд - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Донецке начали тестировать оплату проезда картой "Тройка"
1 августа, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала