https://ria.ru/20230919/metro-1897246818.html
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев - РИА Новости, 19.09.2023
Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев
Строительство метрополитена в Донецке начнется после окончания боевых действий, заявил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:21
2023-09-19T14:21
2023-09-19T14:21
специальная военная операция на украине
экономика
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ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Строительство метрополитена в Донецке начнется после окончания боевых действий, заявил первый заместитель председателя правительства ДНР Андрей Чертков. "После окончания боевых действий в Донецке начнется строительство метрополитена", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства. Ранее в марте мэр Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что проект донецкого метрополитена нуждается в актуализации с учетом современных реалий, и добавил, что от проектных планов придется "кардинально" отойти. Решение о метро в Донецке было принято в 1990 году, строительство начали три года спустя, с тех пор несколько раз приостанавливали. Принятая кабинетом министров Украины в 2006 году программа подразумевала строительство первого участка длиной 10,3 километра. По данным местной прессы, на 2011 год было прорыто 2 километра подземных тоннелей.
https://ria.ru/20230801/donetsk-1887604878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Власти ДНР планируют построить в Донецке метро после окончания боев
Правительство ДНР заявило о планах построить метро в Донецке по окончании боев