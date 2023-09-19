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В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация
В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация - РИА Новости, 19.09.2023
В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация
Возгорание на третьем этаже гостиницы "Red Crystal" тушат пожарные в Челябинске, идет эвакуация, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:51
2023-09-19T14:51
2023-09-19T14:52
происшествия
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пожар
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Возгорание на третьем этаже гостиницы "Red Crystal" тушат пожарные в Челябинске, идет эвакуация, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в здании гостиницы "Red Crystal" по адресу: Челябинск, ул. Доватора, 11. По прибытию установлено, что происходит горение на третьем этаже. Производится эвакуация… Пожар локализован на 30 кв. м", - говорится в сообщении. Пресс-центр уточнил, что горят мебель и вещи. По пострадавшим и эвакуированным информация уточняется, поясняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия, пожар
Происшествия, Челябинск, Россия, Пожар
В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация
МЧС: в Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, производится эвакуация