https://ria.ru/20230919/mchs-1897257492.html

В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация

В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация - РИА Новости, 19.09.2023

В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация

Возгорание на третьем этаже гостиницы "Red Crystal" тушат пожарные в Челябинске, идет эвакуация, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:51

2023-09-19T14:51

2023-09-19T14:52

происшествия

челябинск

россия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Возгорание на третьем этаже гостиницы "Red Crystal" тушат пожарные в Челябинске, идет эвакуация, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в здании гостиницы "Red Crystal" по адресу: Челябинск, ул. Доватора, 11. По прибытию установлено, что происходит горение на третьем этаже. Производится эвакуация… Пожар локализован на 30 кв. м", - говорится в сообщении. Пресс-центр уточнил, что горят мебель и вещи. По пострадавшим и эвакуированным информация уточняется, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20230915/avarii-1896437160.html

челябинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, россия, пожар