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В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация - РИА Новости, 19.09.2023
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14:51 19.09.2023 (обновлено: 14:52 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/mchs-1897257492.html
В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация
В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация - РИА Новости, 19.09.2023
В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация
Возгорание на третьем этаже гостиницы "Red Crystal" тушат пожарные в Челябинске, идет эвакуация, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:51
2023-09-19T14:52
происшествия
челябинск
россия
пожар
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Возгорание на третьем этаже гостиницы "Red Crystal" тушат пожарные в Челябинске, идет эвакуация, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. "Поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в здании гостиницы "Red Crystal" по адресу: Челябинск, ул. Доватора, 11. По прибытию установлено, что происходит горение на третьем этаже. Производится эвакуация… Пожар локализован на 30 кв. м", - говорится в сообщении. Пресс-центр уточнил, что горят мебель и вещи. По пострадавшим и эвакуированным информация уточняется, поясняется в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия, пожар
Происшествия, Челябинск, Россия, Пожар
В Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, идет эвакуация

МЧС: в Челябинске сообщили о пожаре в гостинице, производится эвакуация

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Возгорание на третьем этаже гостиницы "Red Crystal" тушат пожарные в Челябинске, идет эвакуация, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о выезде подразделений на пожар в здании гостиницы "Red Crystal" по адресу: Челябинск, ул. Доватора, 11. По прибытию установлено, что происходит горение на третьем этаже. Производится эвакуация… Пожар локализован на 30 кв. м", - говорится в сообщении.
Пресс-центр уточнил, что горят мебель и вещи. По пострадавшим и эвакуированным информация уточняется, поясняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияПожар
 
 
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