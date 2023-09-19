https://ria.ru/20230919/maskirovka-1897145066.html
В Севастополе вновь применили безопасную для людей аэрозольную маскировку
В Севастополе вновь применили безопасную для людей аэрозольную маскировку - РИА Новости, 19.09.2023
В Севастополе вновь применили безопасную для людей аэрозольную маскировку
Тренировка по применению аэрозольной маскировки проводится в Севастополе, это приводит к безопасному для людей задымлению в центре и в районе Севастопольской... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:05
2023-09-19T11:05
2023-09-19T11:05
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Тренировка по применению аэрозольной маскировки проводится в Севастополе, это приводит к безопасному для людей задымлению в центре и в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Черноморский флот 17 сентября применил табельные средства аэрозольной маскировки в районе Южной бухты в Севастополе, сообщали ранее власти. "Если видите дым в районе акватории Севастопольской бухты и в центре, то не переживайте. По информации от Черноморского флота, используются табельные средства аэрозольной маскировки, идет тренировка постов дымопуска. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230917/ugrozy-1896825063.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе вновь применили безопасную для людей аэрозольную маскировку
Развожаев: в Севастополе прошла тренировка по применению аэрозольной маскировки