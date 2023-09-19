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Маск одним знаком описал надвигающуюся на США катастрофу
Маск одним знаком описал надвигающуюся на США катастрофу - РИА Новости, 19.09.2023
Маск одним знаком описал надвигающуюся на США катастрофу
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал лишь одним символом на пост в соцсети Х о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:56
2023-09-19T08:56
2023-09-19T11:08
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал лишь одним символом на пост в соцсети Х о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов."!" — написал предприниматель.В начале июня президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине месяца преодолел отметку в 32 триллиона.При этом госдолг России по итогам 2023 года составит около 25,369 триллиона рублей.Илон Маск во многом не разделяет политику Белого дома. Так, например, он резко высказался об украинском наступлении — по его мнению, ВСУ потеряли слишком много людей, но не смогли существенно продвинуться на фронте.Кроме того, основатель SpaceX оказался под огнем критики из-за того, что велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота. В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения SpaceX "в крупный акт войны". Сам миллиардер позже связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.
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сша, россия, киев, илон маск, джо байден, spacex
США, Россия, Киев, Илон Маск, Джо Байден, SpaceX
Маск одним знаком описал надвигающуюся на США катастрофу
Илон Маск отреагировал в X на размер госдолга США восклицательным знаком
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал лишь одним символом на пост в соцсети Х
о том, что государственный долг США впервые в истории превысил цифру в 33 триллиона долларов.
"!" — написал предприниматель.
В начале июня президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга. Эта мера позволила американским властям избежать дефолта. На тот момент показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, но уже в середине месяца преодолел отметку в 32 триллиона.
При этом госдолг России по итогам 2023 года составит около 25,369 триллиона рублей.
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Илон Маск во многом не разделяет политику Белого дома. Так, например, он резко высказался об украинском наступлении — по его мнению, ВСУ потеряли слишком много людей, но не смогли существенно продвинуться на фронте.
Кроме того, основатель SpaceX оказался под огнем критики из-за того, что велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал атаку украинских морских беспилотников на корабли Черноморского флота. В биографии Маска, вышедшей в свет на прошлой неделе, это решение объясняется тем, что он не хотел вовлечения SpaceX "в крупный акт войны". Сам миллиардер позже связал отказ включать Starlink с тем, что этого не разрешают американские санкции, распространяющиеся в том числе и на Крым.
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