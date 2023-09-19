https://ria.ru/20230919/malchik-1897364045.html
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов - РИА Новости, 19.09.2023
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов
В Воронеже возбудили уголовное дело против матери мальчика, госпитализированного с весом девять килограммов, сообщается на сайте регионального управления СК... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:59
2023-09-19T18:59
2023-09-19T19:31
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. В Воронеже возбудили уголовное дело против матери мальчика, госпитализированного с весом девять килограммов, сообщается на сайте регионального управления СК России. На минувшей неделе следователи начали проверку публикаций СМИ, согласно которым в конце августа в одну из воронежских больниц поступил шестилетний ребенок с весом девять килограммов. По данным одного из изданий, у мальчика тяжелая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, его жизни ничего не угрожает."Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в заявлении.По информации ведомства, ребенок проживал вместе с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе Воронежа. "Мальчик признан ребенком-инвалидом. Мать не осуществляла за ним должный уход, в результате он был доставлен в медучреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса", — пояснили в СК.Следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897225541.html
https://ria.ru/20230912/mat-1895939567.html
воронеж
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, россия
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ), Воронежская область, Россия
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов
В Воронеже возбудили дело против матери мальчика, весящего девять килограммов
ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости.
В Воронеже возбудили уголовное дело против матери мальчика, госпитализированного с весом девять килограммов, сообщается на сайте
регионального управления СК России.
На минувшей неделе следователи начали проверку публикаций СМИ, согласно которым в конце августа в одну из воронежских больниц поступил шестилетний ребенок с весом девять килограммов. По данным одного из изданий, у мальчика тяжелая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, его жизни ничего не угрожает.
В Москве задержали мать убитого младенца
"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в заявлении.
По информации ведомства, ребенок проживал вместе с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе Воронежа.
"Мальчик признан ребенком-инвалидом. Мать не осуществляла за ним должный уход, в результате он был доставлен в медучреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса", — пояснили в СК.
Следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.
На Кубани мать везла детей по трассе в прицепе-клетке в наказание