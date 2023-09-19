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СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов - РИА Новости, 19.09.2023
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18:59 19.09.2023 (обновлено: 19:31 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/malchik-1897364045.html
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов - РИА Новости, 19.09.2023
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов
В Воронеже возбудили уголовное дело против матери мальчика, госпитализированного с весом девять килограммов, сообщается на сайте регионального управления СК... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:59
2023-09-19T19:31
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
воронежская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. В Воронеже возбудили уголовное дело против матери мальчика, госпитализированного с весом девять килограммов, сообщается на сайте регионального управления СК России. На минувшей неделе следователи начали проверку публикаций СМИ, согласно которым в конце августа в одну из воронежских больниц поступил шестилетний ребенок с весом девять килограммов. По данным одного из изданий, у мальчика тяжелая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, его жизни ничего не угрожает."Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в заявлении.По информации ведомства, ребенок проживал вместе с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе Воронежа. "Мальчик признан ребенком-инвалидом. Мать не осуществляла за ним должный уход, в результате он был доставлен в медучреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса", — пояснили в СК.Следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20230919/moskva-1897225541.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, россия
Происшествия, Воронеж, Следственный комитет России (СК РФ), Воронежская область, Россия
СК возбудил дело против матери мальчика, весящего девять килограммов

В Воронеже возбудили дело против матери мальчика, весящего девять килограммов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. В Воронеже возбудили уголовное дело против матери мальчика, госпитализированного с весом девять килограммов, сообщается на сайте регионального управления СК России.
На минувшей неделе следователи начали проверку публикаций СМИ, согласно которым в конце августа в одну из воронежских больниц поступил шестилетний ребенок с весом девять килограммов. По данным одного из изданий, у мальчика тяжелая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, его жизни ничего не угрожает.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в заявлении.
По информации ведомства, ребенок проживал вместе с матерью и младшим братом в Коминтерновском районе Воронежа.
"Мальчик признан ребенком-инвалидом. Мать не осуществляла за ним должный уход, в результате он был доставлен в медучреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса", — пояснили в СК.
Следствие также даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.
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