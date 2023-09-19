https://ria.ru/20230919/lukashenko-1897255627.html

Лукашенко заявил, что белорусский ВПК "сделает серьезную ракету"

Лукашенко заявил, что белорусский ВПК "сделает серьезную ракету" - РИА Новости, 19.09.2023

Лукашенко заявил, что белорусский ВПК "сделает серьезную ракету"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная промышленность республики продолжает работать над созданием ракет собственного производства и скоро РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:47

2023-09-19T14:47

2023-09-19T14:47

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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военная промышленность республики продолжает работать над созданием ракет собственного производства и скоро создаст "серьезную ракету". "В советские времена - и мы это сохранили - мы развивали для обороны всякую физику и математику, электронику, лазерные технологии, системы РЭБ и так далее… Оказывается, они сегодня на первом плане, без них воевать невозможно, это новая война", - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Краснодарского края, видеофрагмент которой опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого". "Поэтому мы тоже тут пытаемся перестроить. Слава Богу, у нас есть основа, нам есть куда двигаться. Развиваем ракетное производство: начали с Китаем развивать его, сейчас перешли на технологии российские. Мы сделаем ракету, серьезную ракету", - добавил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что в Белоруссии сегодня серьезное внимание уделяется и оборонному комплексу: подталкивают к этому последние события в регионе и мире. "Мы с нашим старшим братом (речь о недавних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи – ред.) договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры на вашей земле были посвящены обороне и безопасности", - сказал белорусский лидер. В связи с этим Лукашенко подчеркнул важность совместных действий, направленных на минимализацию вызовов и угроз. "Украина - это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего Европейский союз. Главная точка опоры - это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке", - подчеркнул президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230918/minsk-1897022465.html

https://ria.ru/20230919/belorussiya-1897152462.html

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белоруссия, россия, польша, александр лукашенко, владимир путин, в мире