https://ria.ru/20230919/lenoblast-1897308966.html
Ленобласть вместе с учеными займется проблемами обманутых дольщиков
Ленобласть вместе с учеными займется проблемами обманутых дольщиков - РИА Новости, 19.09.2023
Ленобласть вместе с учеными займется проблемами обманутых дольщиков
Решить проблемы обманутых дольщиков Ленинградской области, внедрить новые подходы в строительстве на территориях подшефных региону Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:12
2023-09-19T17:12
2023-09-19T17:12
ленинградская область
донецкая народная республика
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Решить проблемы обманутых дольщиков Ленинградской области, внедрить новые подходы в строительстве на территориях подшефных региону Донецкой Народной Республики (ДНР), повысить уровень квалификации кадров в строительной отрасли и многое другое помогут ученые и эксперты научно-исследовательского центра (НИЦ) "Строительство", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Соглашение с исследовательским центром подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Доме правительства региона. Глава региона отметил, что по общему объему инвестиций и количеству вводимого жилья на человека Ленинградская область занимает первое место в России. "Поэтому нам очень важно развивать отрасль: внедрять новые технологии и уникальные решения, найти решения по актуальным вопросам охраны окружающей среды, улучшить уровень безопасности зданий, в том числе тех, которые уже эксплуатируются на территории региона, и повысить уровень квалификации кадров в отрасли. Кроме того, центр поможет области внедрять эффективные строительные решения для работы на подшефных территориях, чтобы ускорить темп работ и повысить их качество", — рассказал Дрозденко, его слова приводит пресс-служба. В настоящий момент специалисты НИЦ уже начали работу по обследованию проблемного объекта во Всеволожском районе, анализу работы региона на подшефных территориях в Енакиево и Мариуполе, добавили в пресс-службе. Также научный центр до конца года планирует завершить разработку нормативных документов, которые помогут запустить строительство многоквартирных домов из дерева по всей стране.
https://ria.ru/20230824/lenoblast-1891979393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, александр дрозденко, жилье
Ленинградская область , Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко, Жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Решить проблемы обманутых дольщиков Ленинградской области, внедрить новые подходы в строительстве на территориях подшефных региону Донецкой Народной Республики (ДНР), повысить уровень квалификации кадров в строительной отрасли и многое другое помогут ученые и эксперты научно-исследовательского центра (НИЦ) "Строительство", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение с исследовательским центром подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Доме правительства региона.
Строители Ленобласти восстанавливают почти 40 домов в Мариуполе
Глава региона отметил, что по общему объему инвестиций и количеству вводимого жилья на человека Ленинградская область занимает первое место в России.
"Поэтому нам очень важно развивать отрасль: внедрять новые технологии и уникальные решения, найти решения по актуальным вопросам охраны окружающей среды, улучшить уровень безопасности зданий, в том числе тех, которые уже эксплуатируются на территории региона, и повысить уровень квалификации кадров в отрасли. Кроме того, центр поможет области внедрять эффективные строительные решения для работы на подшефных территориях, чтобы ускорить темп работ и повысить их качество", — рассказал Дрозденко, его слова приводит пресс-служба.
В настоящий момент специалисты НИЦ уже начали работу по обследованию проблемного объекта во Всеволожском районе, анализу работы региона на подшефных территориях в Енакиево и Мариуполе, добавили в пресс-службе.
Также научный центр до конца года планирует завершить разработку нормативных документов, которые помогут запустить строительство многоквартирных домов из дерева по всей стране.