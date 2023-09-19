https://ria.ru/20230919/lenoblast-1897308966.html

Ленобласть вместе с учеными займется проблемами обманутых дольщиков

Ленобласть вместе с учеными займется проблемами обманутых дольщиков - РИА Новости, 19.09.2023

Ленобласть вместе с учеными займется проблемами обманутых дольщиков

Решить проблемы обманутых дольщиков Ленинградской области, внедрить новые подходы в строительстве на территориях подшефных региону Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:12

2023-09-19T17:12

2023-09-19T17:12

ленинградская область

донецкая народная республика

александр дрозденко

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Решить проблемы обманутых дольщиков Ленинградской области, внедрить новые подходы в строительстве на территориях подшефных региону Донецкой Народной Республики (ДНР), повысить уровень квалификации кадров в строительной отрасли и многое другое помогут ученые и эксперты научно-исследовательского центра (НИЦ) "Строительство", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. Соглашение с исследовательским центром подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Доме правительства региона. Глава региона отметил, что по общему объему инвестиций и количеству вводимого жилья на человека Ленинградская область занимает первое место в России. "Поэтому нам очень важно развивать отрасль: внедрять новые технологии и уникальные решения, найти решения по актуальным вопросам охраны окружающей среды, улучшить уровень безопасности зданий, в том числе тех, которые уже эксплуатируются на территории региона, и повысить уровень квалификации кадров в отрасли. Кроме того, центр поможет области внедрять эффективные строительные решения для работы на подшефных территориях, чтобы ускорить темп работ и повысить их качество", — рассказал Дрозденко, его слова приводит пресс-служба. В настоящий момент специалисты НИЦ уже начали работу по обследованию проблемного объекта во Всеволожском районе, анализу работы региона на подшефных территориях в Енакиево и Мариуполе, добавили в пресс-службе. Также научный центр до конца года планирует завершить разработку нормативных документов, которые помогут запустить строительство многоквартирных домов из дерева по всей стране.

https://ria.ru/20230824/lenoblast-1891979393.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, александр дрозденко, жилье