https://ria.ru/20230919/latviya-1897255444.html

Посольство в Латвии следит за ситуацией с возможной депортацией россиян

Посольство в Латвии следит за ситуацией с возможной депортацией россиян - РИА Новости, 19.09.2023

Посольство в Латвии следит за ситуацией с возможной депортацией россиян

Посольство России в Латвии следит за ситуацией с возможной депортацией россиян, а также оказывает консульскую и юридическую поддержку, заявила официальный... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:46

2023-09-19T14:46

2023-09-19T14:46

в мире

латвия

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Посольство России в Латвии следит за ситуацией с возможной депортацией россиян, а также оказывает консульскую и юридическую поддержку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне стало известно, что около 3,6 тысячи российских граждан, постоянно проживающих в Латвии, получат на этой неделе письмо, в котором говорится, что они должны покинуть страну в течение 90 дней, сообщила латвийская новостная программа TV3 Neka Personīga. "Посольство России в Риге на ежедневной основе осуществляет мониторинг данной ситуации и в рамках своих полномочий оказывает нашим соотечественникам необходимую консульскую и юридическую поддержку. Все случаи дискриминации российских граждан и представителей нашей диаспоры фиксируется", - заявила Захарова на брифинге. Официальный представитель МИД РФ отметила, что действия Латвии по созданию невыносимых условий жизни для россиян являются "натовской диктатурой с очевидной, проходящей красной нитью, нацистской нотой". Захарова подчеркнула, что Россия предпринимает активные усилия по привлечению внимания международной общественности к антигуманным миграционным требованиям Латвии. Кроме того, ситуация с аннулированием ВНЖ и возможной депортацией россиян из Латвии "станет предметом самого внимательного анализа со стороны российских правоохранительных органов". Ранее Совет по правам человека при президенте РФ заявил, что действия властей Латвии грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, Европейской конвенции по правам человека.

https://ria.ru/20230919/mvd-1897132757.html

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)