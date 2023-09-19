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Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.09.2023
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12:58 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kpp-1897212151.html
Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией
Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 19.09.2023
Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией
Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции", сообщил во вторник... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:58
2023-09-19T12:58
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции", сообщил во вторник портал LSM со ссылкой на указ правительства. "В целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству в связи с нелегальной миграцией приостановлена работа пункта пропуска Силене на латвийско-белорусской границе. Это предусматривают изменения в проекте указа, одобренном правительством во вторник, 19 сентября", - говорится в сообщении. Отмечается, что на латвийско-белорусской границе продолжит работать один погранпункт Патерниеки. В середине августа госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе. В августе власти соседней Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.
https://ria.ru/20230825/granitsy-1892248494.html
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латвия, белоруссия, в мире
Латвия, Белоруссия, В мире
Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией

LSM: Латвия приостановила работу погранпункта Силене на границе с Белоруссией

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции", сообщил во вторник портал LSM со ссылкой на указ правительства.
"В целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству в связи с нелегальной миграцией приостановлена работа пункта пропуска Силене на латвийско-белорусской границе. Это предусматривают изменения в проекте указа, одобренном правительством во вторник, 19 сентября", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на латвийско-белорусской границе продолжит работать один погранпункт Патерниеки.
В середине августа госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе.
В августе власти соседней Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.
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