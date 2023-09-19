Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией
LSM: Латвия приостановила работу погранпункта Силене на границе с Белоруссией
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией Силене "для предотвращения угроз нелегальной миграции", сообщил во вторник портал LSM со ссылкой на указ правительства.
"В целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству в связи с нелегальной миграцией приостановлена работа пункта пропуска Силене на латвийско-белорусской границе. Это предусматривают изменения в проекте указа, одобренном правительством во вторник, 19 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на латвийско-белорусской границе продолжит работать один погранпункт Патерниеки.
В середине августа госпогранслужба Латвии сообщила, что проводит дополнительную мобилизацию пограничников и отзывает сотрудников из отпусков из-за роста потока мигрантов на белорусской границе.
В августе власти соседней Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.