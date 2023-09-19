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Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке - РИА Новости, 19.09.2023
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22:41 19.09.2023 (обновлено: 22:43 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/kovid-1897408865.html
Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке
Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке - РИА Новости, 19.09.2023
Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке
Сообщение о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T22:41
2023-09-19T22:43
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сообщение о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента здравоохранения.Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение о том, что в начале сентября в Коммунарке якобы запустили один ковидный родер — быстровозводимую конструкцию для приёма больных. Он остался ещё с прошлых волн ковида и опять открылся в начале сентября из-за ожидаемой вспышки заболеваемости. Родер рассчитан на 60 мест, сейчас там находится более 20 пациентов с подтверждённым ковидом."По факту сообщений о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке, сообщаем, что информация не соответствует действительности. Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все эти мощности, как и ранее, находятся в резерве", - рассказали в пресс-службе.Там также пояснили, что внутри одного из родеров располагается дневной стационар, где оказывается амбулаторная помощь пациентам из групп риска (пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями) в целях профилактики осложнений."Отдельно подчеркиваем, что данное подразделение работало и ранее, во время пандемии коронавирусной инфекции, и продолжает работать сейчас", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230605/kommunarka-1876205991.html
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коммунарка (москва), москва, коронавирус covid-19, общество
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Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке

В депздраве опровергли сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Автомобили скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сообщение о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента здравоохранения.
Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение о том, что в начале сентября в Коммунарке якобы запустили один ковидный родер — быстровозводимую конструкцию для приёма больных. Он остался ещё с прошлых волн ковида и опять открылся в начале сентября из-за ожидаемой вспышки заболеваемости. Родер рассчитан на 60 мест, сейчас там находится более 20 пациентов с подтверждённым ковидом.
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"По факту сообщений о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке, сообщаем, что информация не соответствует действительности. Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все эти мощности, как и ранее, находятся в резерве", - рассказали в пресс-службе.
Там также пояснили, что внутри одного из родеров располагается дневной стационар, где оказывается амбулаторная помощь пациентам из групп риска (пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями) в целях профилактики осложнений.
"Отдельно подчеркиваем, что данное подразделение работало и ранее, во время пандемии коронавирусной инфекции, и продолжает работать сейчас", - сказали в пресс-службе.
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