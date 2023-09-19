https://ria.ru/20230919/kovid-1897408865.html

Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке

Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке - РИА Новости, 19.09.2023

Депздрав опроверг сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке

Сообщение о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T22:41

2023-09-19T22:41

2023-09-19T22:43

коммунарка (москва)

москва

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840816_0:397:2934:2047_1920x0_80_0_0_aa96f5cb0df0c133c6777df2b6f5f560.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сообщение о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского департамента здравоохранения.Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение о том, что в начале сентября в Коммунарке якобы запустили один ковидный родер — быстровозводимую конструкцию для приёма больных. Он остался ещё с прошлых волн ковида и опять открылся в начале сентября из-за ожидаемой вспышки заболеваемости. Родер рассчитан на 60 мест, сейчас там находится более 20 пациентов с подтверждённым ковидом."По факту сообщений о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке, сообщаем, что информация не соответствует действительности. Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все эти мощности, как и ранее, находятся в резерве", - рассказали в пресс-службе.Там также пояснили, что внутри одного из родеров располагается дневной стационар, где оказывается амбулаторная помощь пациентам из групп риска (пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями) в целях профилактики осложнений."Отдельно подчеркиваем, что данное подразделение работало и ранее, во время пандемии коронавирусной инфекции, и продолжает работать сейчас", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230605/kommunarka-1876205991.html

https://ria.ru/20230919/koronavirus-1897135856.html

коммунарка (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коммунарка (москва), москва, коронавирус covid-19, общество