https://ria.ru/20230919/korischenko-1897241337.html

Суд приговорил экс-зампреда ЦБ Корищенко к семи годам колонии

Суд приговорил экс-зампреда ЦБ Корищенко к семи годам колонии - РИА Новости, 19.09.2023

Суд приговорил экс-зампреда ЦБ Корищенко к семи годам колонии

Таганский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко за хищение активов... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:07

2023-09-19T14:07

2023-09-19T23:10

россия

происшествия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник приговорил к семи годам колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко за хищение активов Инвестбанка на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Корищенко наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Марина Орлова.Другому фигуранту Максиму Пальчуну суд назначил тоже семь лет колонии того же типа. Оба признаны виновны в хищении 1,4 миллиарда рублей у Инвестбанка (часть 4 статьи 160 УК РФ). Вину из них никто не признал.Кроме того, суд полностью удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о возмещении ущерба и постановил взыскать с осужденных 549 миллионов рублей 250 тысяч 300 рублей.Для сравнения, в ходе прений гособвинение просило назначить Корищенко 9,5 лет колонии общего режима, а Пальчуну на полгода меньше. Защита просила обоих оправдать.Уголовное дело бывшего заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации, бывшего председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна возбуждено из-за хищения ценных бумаг на 1,4 миллиарда рублей.По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками.Фигурантов задержали в 2021 году. Корищенко тогда уже был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.Ранее было завершено расследование двух уголовных дел против шести руководителей Инвестбанка, которые, действуя в составе организованной группы, заключили кредитные договоры с подконтрольными юридическими и физическими лицами и так похитили 12,7 миллиарда рублей, полагает следствие. Один из топ-менеджеров за растрату приговорен к 3,5 годам колонии, остальным пяти подсудимым решение еще не выносилось.ЦБ отозвал лицензию у Инвестбанка в декабре 2013 года. Спустя четыре месяца учреждение было признано банкротом.

https://ria.ru/20230707/khischenie-1882740075.html

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россия, происшествия, центральный банк рф (цб рф)