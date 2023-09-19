https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897270101.html

В ВСУ призвали воздержаться от комментариев об ударе по Константиновке

В ВСУ призвали воздержаться от комментариев об ударе по Константиновке - РИА Новости, 19.09.2023

В ВСУ призвали воздержаться от комментариев об ударе по Константиновке

В управлении стратегических коммуникаций аппарата главкома ВСУ после публикации газеты New York Times (NYT) призвали воздержаться от комментариев по поводу... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T15:22

2023-09-19T15:22

2023-09-19T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

константиновка

украина

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В управлении стратегических коммуникаций аппарата главкома ВСУ после публикации газеты New York Times (NYT) призвали воздержаться от комментариев по поводу удара по Константиновке в Донбассе до окончания расследования. По данным NYT, опубликованным в день приезда Владимира Зеленского на Генассамблею ООН в США, удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Об этом говорят собранные и проанализированные изданием доказательства, в том числе фрагменты ракеты, спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях. "Сейчас продолжается официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование любых деталей относительно инцидента запрещается и является нецелесообразным", - приводит слова представителя страткома ВСУ издание "Украинская правда". Ракета разорвалась на рынке города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, 6 сентября. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, погибли 16 человек, 33 были ранены. Зеленский через несколько часов после удара в своем телеграм-канале обвинил Россию в террористической атаке. В тот же день, не дожидаясь данных расследования и анализа доказательств, ведущие американские СМИ вышли с такими заголовками, как будто причастность РФ была общеизвестна, доказана и не подлежала сомнению. Между тем известный своей антироссийской позицией обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке на основе кадров удара по Константиновке пришел к выводу, что ракета прилетела с украинской стороны. Как заявил 10 сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Запад и киевский режим уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес. По заявлению постпреда РФ при организации Василия Небензи, провокация в Буче была совершена киевским режимом по той же схеме, что и удар по рынку в Константиновке. По его словам, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. Он добавил, что "растиражировавшие видео западные СМИ, поняв это, начали спешно удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета, но было уже поздно, и правда вырвалась наружу". Он назвал обвинения в адрес РФ "отвратительной ложью", которой западные СМИ "прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера, (госсекретаря США - ред.) Энтони Блинкена".

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897197482.html

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897175030.html

https://ria.ru/20230919/zelenskiy-1897245640.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, константиновка, украина, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр