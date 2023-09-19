https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897175030.html

Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT

Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT - РИА Новости, 19.09.2023

Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT

Немецкий журналист Юлиан Рёпке, который ранее столкнулся с травлей в сети за выводы о том, что украинская ракета ПВО стала причиной взрыва в Константиновке,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:10

2023-09-19T12:10

2023-09-19T12:10

специальная военная операция на украине

константиновка

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Рёпке, который ранее столкнулся с травлей в сети за выводы о том, что украинская ракета ПВО стала причиной взрыва в Константиновке, прокомментировал в сети Х (ранее Twitter) статью с теми же выводами от New York Times, заявив, что не нуждается в извинениях, и призвав не называть "российскими пропагандистами" тех, кто пишет правду. Ранее американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка, где в сентябре в результате падения ракеты на рынке погибли люди, и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Ранее Рёпке также писал, что по анализу имеющихся материалов можно сделать вывод, что ракета летела с северо-западной стороны, то есть с территории, находящейся под контролем украинских войск. "Мне не нужны извинения. Но было бы хорошо, если бы люди перестали называть журналистов "российскими пропагандистами", если их основанный на фактах анализ не приводит к желаемым результатам. Эта статья (NYT - ред.) на 100% подтверждает мой анализ. Ракета прилетела с северо-запада", - написал Рёпке. Он также добавил, что журналисты никогда не должны беспокоиться о том, кому нравятся результаты их объективной работы. Ранее в сентябре Зеленский заявил, что на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Как заявил 10 сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Запад и Киев уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес. По заявлению постпреда РФ при организации Василия Небензи, провокация в Буче была совершена киевским режимом по той же схеме, что и удар по рынку в Константиновке. По его словам, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. Он добавил, что "растиражировавшие видео западные СМИ, поняв это, начали спешно удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета, но было уже поздно, и правда вырвалась наружу". Он назвал обвинения в адрес РФ "отвратительной ложью", которой западные СМИ "прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера, (госсекретаря США - ред.) Энтони Блинкена".

https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897154529.html

https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html

константиновка

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константиновка, вооруженные силы украины, россия