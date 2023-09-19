Рейтинг@Mail.ru
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897175030.html
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT - РИА Новости, 19.09.2023
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT
Немецкий журналист Юлиан Рёпке, который ранее столкнулся с травлей в сети за выводы о том, что украинская ракета ПВО стала причиной взрыва в Константиновке,... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:10
2023-09-19T12:10
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cef118e371146d287bf38194db251cef.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Рёпке, который ранее столкнулся с травлей в сети за выводы о том, что украинская ракета ПВО стала причиной взрыва в Константиновке, прокомментировал в сети Х (ранее Twitter) статью с теми же выводами от New York Times, заявив, что не нуждается в извинениях, и призвав не называть "российскими пропагандистами" тех, кто пишет правду. Ранее американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка, где в сентябре в результате падения ракеты на рынке погибли люди, и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Ранее Рёпке также писал, что по анализу имеющихся материалов можно сделать вывод, что ракета летела с северо-западной стороны, то есть с территории, находящейся под контролем украинских войск. "Мне не нужны извинения. Но было бы хорошо, если бы люди перестали называть журналистов "российскими пропагандистами", если их основанный на фактах анализ не приводит к желаемым результатам. Эта статья (NYT - ред.) на 100% подтверждает мой анализ. Ракета прилетела с северо-запада", - написал Рёпке. Он также добавил, что журналисты никогда не должны беспокоиться о том, кому нравятся результаты их объективной работы. Ранее в сентябре Зеленский заявил, что на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены. Как заявил 10 сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Запад и Киев уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес. По заявлению постпреда РФ при организации Василия Небензи, провокация в Буче была совершена киевским режимом по той же схеме, что и удар по рынку в Константиновке. По его словам, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. Он добавил, что "растиражировавшие видео западные СМИ, поняв это, начали спешно удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета, но было уже поздно, и правда вырвалась наружу". Он назвал обвинения в адрес РФ "отвратительной ложью", которой западные СМИ "прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера, (госсекретаря США - ред.) Энтони Блинкена".
https://ria.ru/20230919/konstantinovka-1897154529.html
https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html
константиновка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858234342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e855b4d625cdb250ffed106f21bcf08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константиновка, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Россия
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT

Рёпке призвал не называть российскими пропагандистами тех, кто пишет правду

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Немецкий журналист Юлиан Рёпке, который ранее столкнулся с травлей в сети за выводы о том, что украинская ракета ПВО стала причиной взрыва в Константиновке, прокомментировал в сети Х (ранее Twitter) статью с теми же выводами от New York Times, заявив, что не нуждается в извинениях, и призвав не называть "российскими пропагандистами" тех, кто пишет правду.
Ранее американская газета New York Times опубликовала в день приезда Владимира Зеленского в США результаты собственного расследования трагедии в находящемся под контролем Киева городе Константиновка, где в сентябре в результате падения ракеты на рынке погибли люди, и пришла к выводу, что удар был вызван ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса "Бук". Ранее Рёпке также писал, что по анализу имеющихся материалов можно сделать вывод, что ракета летела с северо-западной стороны, то есть с территории, находящейся под контролем украинских войск.
Последствия удара по рынку в Константиновке - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эксперт объяснил возможную причину удара ракеты ВСУ по Константиновке
Вчера, 11:35
«
"Мне не нужны извинения. Но было бы хорошо, если бы люди перестали называть журналистов "российскими пропагандистами", если их основанный на фактах анализ не приводит к желаемым результатам. Эта статья (NYT - ред.) на 100% подтверждает мой анализ. Ракета прилетела с северо-запада", - написал Рёпке.
Он также добавил, что журналисты никогда не должны беспокоиться о том, кому нравятся результаты их объективной работы.
Ранее в сентябре Зеленский заявил, что на рынок города Константиновка, находящегося под контролем украинской армии, была совершена ракетная атака. Как сообщали украинские издания со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, вследствие удара погибли 16 человек, 33 человека были ранены.
Как заявил 10 сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Запад и Киев уже "пытаются забыть" про ракетный удар по Константиновке подобно тому, как "забыли" про удар по Краматорску, когда стало очевидно, кто его нанес. По заявлению постпреда РФ при организации Василия Небензи, провокация в Буче была совершена киевским режимом по той же схеме, что и удар по рынку в Константиновке. По его словам, не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющегося видеоматериала, размещенного пользователями в соцсетях и даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции. Он добавил, что "растиражировавшие видео западные СМИ, поняв это, начали спешно удалять с помощью монтажа отражение ракеты на крыше припаркованного автомобиля, показывающее направление прилета, но было уже поздно, и правда вырвалась наружу". Он назвал обвинения в адрес РФ "отвратительной ложью", которой западные СМИ "прикрывают очередную топорную провокацию киевского режима, совершенную по уже устоявшейся традиции в привязке к визиту очередного высокопоставленного западного визитера, (госсекретаря США - ред.) Энтони Блинкена".
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
HRW собрала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
5 сентября, 13:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала