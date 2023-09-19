https://ria.ru/20230919/konkursy-1897003903.html

Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной

Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной - РИА Новости, 19.09.2023

Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной

Когда 135 лет назад в бельгийском городе Спа проходил первый международный конкурс красоты, о дефиле в купальниках не было речи. Сегодня ситуация изменилась, а... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T08:00

2023-09-19T08:00

2023-09-19T08:03

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Когда 135 лет назад в бельгийском городе Спа проходил первый международный конкурс красоты, о дефиле в купальниках не было речи. Сегодня ситуация изменилась, а среди победительниц международных смотров есть и россиянки. Как сложилась их жизнь после триумфа — в материале РИА Новости. Юлия Курочкина: мисс мира, отказавшаяся от славыПервой обладательницей титула "Мисс мира" из России в 1992-м стала Юлия Курочкина. Организаторы конкурса заметили 18-летнюю модель из подмосковной Щербинки во время показа меховых изделий.Девушка не хотела ехать на смотр в ЮАР, но мама настояла, чтобы дочь увидела мир. Семья жила скромно, и родители не смогли купить Юле платье на международный конкурс. Выручила подружка, а подол подшили школьными лентами.Вернувшись с победой, Курочкина решила не делать карьеру в шоу-бизнесе. Вышла замуж, родила дочь и возглавила туристическое агентство.Оксана Федорова: отказ от короны и карьера на ТВЕдинственная россиянка с титулом "Мисс Вселенная" — Оксана Федорова. В 24 года старший лейтенант милиции из Санкт-Петербурга победила на конкурсе в Пуэрто-Рико.Но отказалась от короны, чтобы продолжить юридическое образование. Спустя четыре месяца ее лишили титула за неисполнение условий контракта.Позднее Федорова все же выбрала славу: стала ведущей телепрограмм "Спокойной ночи, малыши!", "Субботний вечер" и "Форт Боярд", снялась в кино, выпустила книгу "Формула стиля", участвовала в шоу "Танцы со звездами" и "Маска". Красавица замужем, воспитывает сына и дочь.Ксения Сухинова: инженер с титулом "Мисс мира"На конкурсе "Мисс мира" в ЮАР в 2008-м корону вновь завоевала россиянка — 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова. Она признавалась, что счастлива еще раз доказать: русские девушки — самые красивые в мире. Свою победу она посвятила каждому гражданину страны и своей бабушке.Сухинова родилась в семье нефтяников в Нижневартовске, занималась художественной гимнастикой, биатлоном, бальными танцами и плаванием. Перебралась в Тюмень, чтобы учиться на инженера по управлению информатико-техническими системами в Нефтегазовом университете. Окончила его с синим дипломом, отказавшись от любых звездных преференций. Там же, в Тюмени, девушка начала карьеру модели в местном театре моды. После конкурса Ксения продолжила работать моделью, была лицом музыкального конкурса Евровидение в Москве, снималась в клипах Димы Билана. В 2022-м красавица сообщила, что стала мамой.Софья Аржаковская: первая миссис мира из РоссииВ России есть две победительницы международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис мира". Первой из них в 2006-м стала 18-летняя Софья Аржаковская, на тот момент супруга политика Сергея Веремеенко. Смотр проходил в родном городе красавицы — Санкт-Петербурге.Аржаковская с детства мечтала стать балериной. Училась в Академии русского балета имени Вагановой, в Башкирском хореографическом училище имени Нуреева, выступала в главных партиях на сцене Башкирского театра оперы и балета. Параллельно участвовала в модельных конкурсах.После победы изящная красавица выбрала кинокарьеру. Сегодня за плечами девушки, которая взяла псевдоним Софья Ская, около двух десятков ролей, в том числе в иностранных картинах. Ская сыграла анестезиолога в российской ленте "Вызов" — первом художественном фильме, снятом в космосе. Что касается личной жизни: воспитывает сына Сергея от бывшего мужа. Виктория Радочинская: поскорее к сыну после конкурса "Миссис мира"Спустя три года на конкурсе во Вьетнаме титул завоевала 31-летняя Виктория Радочинская из Ростова-на-Дону. После победы красавица призналась, что мечтает поскорее обнять сына Богдана, которого из-за состязания не видела больше месяца.Радочинская с 16-ти лет работала моделью. К моменту участия в смотре, пропагандирующем семейные ценности, была уже около десяти лет замужем. Ради материнства на время оставила подиум и устроилась в рекламную фирму. Конкурс стал ее триумфальным возвращением в мир красоты.Елена Максимова: миссис Вселенная, бизнес-леди и патриотВ 2007-м линейка конкурсов красоты пополнилась еще одним — "Миссис Вселенная". Есть в России обладательница и этого титула: в начале года смотр выиграла 34-летняя Елена Максимова из Ижевска.В обычной жизни Максимова управляет сетью лингвистических школ, воспитывает двоих детей, занимается благотворительностью. На конкурсе россиянка стала амбассадором родной Удмуртии: угостила других участниц шоколадными пельменями с орехом.Вскоре красавице предстоит передать титул следующей победительнице конкурса "Миссис Вселенная" на Филиппинах.

https://ria.ru/20230903/moda-1893233106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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