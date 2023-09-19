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Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной - РИА Новости, 19.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.09.2023 (обновлено: 08:03 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/konkursy-1897003903.html
Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной
Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной - РИА Новости, 19.09.2023
Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной
Когда 135 лет назад в бельгийском городе Спа проходил первый международный конкурс красоты, о дефиле в купальниках не было речи. Сегодня ситуация изменилась, а... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T08:00
2023-09-19T08:03
культура
стиль жизни
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мода
оксана федорова
мисс мира
мисс вселенная
миссис мира
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Когда 135 лет назад в бельгийском городе Спа проходил первый международный конкурс красоты, о дефиле в купальниках не было речи. Сегодня ситуация изменилась, а среди победительниц международных смотров есть и россиянки. Как сложилась их жизнь после триумфа — в материале РИА Новости. Юлия Курочкина: мисс мира, отказавшаяся от славыПервой обладательницей титула "Мисс мира" из России в 1992-м стала Юлия Курочкина. Организаторы конкурса заметили 18-летнюю модель из подмосковной Щербинки во время показа меховых изделий.Девушка не хотела ехать на смотр в ЮАР, но мама настояла, чтобы дочь увидела мир. Семья жила скромно, и родители не смогли купить Юле платье на международный конкурс. Выручила подружка, а подол подшили школьными лентами.Вернувшись с победой, Курочкина решила не делать карьеру в шоу-бизнесе. Вышла замуж, родила дочь и возглавила туристическое агентство.Оксана Федорова: отказ от короны и карьера на ТВЕдинственная россиянка с титулом "Мисс Вселенная" — Оксана Федорова. В 24 года старший лейтенант милиции из Санкт-Петербурга победила на конкурсе в Пуэрто-Рико.Но отказалась от короны, чтобы продолжить юридическое образование. Спустя четыре месяца ее лишили титула за неисполнение условий контракта.Позднее Федорова все же выбрала славу: стала ведущей телепрограмм "Спокойной ночи, малыши!", "Субботний вечер" и "Форт Боярд", снялась в кино, выпустила книгу "Формула стиля", участвовала в шоу "Танцы со звездами" и "Маска". Красавица замужем, воспитывает сына и дочь.Ксения Сухинова: инженер с титулом "Мисс мира"На конкурсе "Мисс мира" в ЮАР в 2008-м корону вновь завоевала россиянка — 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова. Она признавалась, что счастлива еще раз доказать: русские девушки — самые красивые в мире. Свою победу она посвятила каждому гражданину страны и своей бабушке.Сухинова родилась в семье нефтяников в Нижневартовске, занималась художественной гимнастикой, биатлоном, бальными танцами и плаванием. Перебралась в Тюмень, чтобы учиться на инженера по управлению информатико-техническими системами в Нефтегазовом университете. Окончила его с синим дипломом, отказавшись от любых звездных преференций. Там же, в Тюмени, девушка начала карьеру модели в местном театре моды. После конкурса Ксения продолжила работать моделью, была лицом музыкального конкурса Евровидение в Москве, снималась в клипах Димы Билана. В 2022-м красавица сообщила, что стала мамой.Софья Аржаковская: первая миссис мира из РоссииВ России есть две победительницы международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис мира". Первой из них в 2006-м стала 18-летняя Софья Аржаковская, на тот момент супруга политика Сергея Веремеенко. Смотр проходил в родном городе красавицы — Санкт-Петербурге.Аржаковская с детства мечтала стать балериной. Училась в Академии русского балета имени Вагановой, в Башкирском хореографическом училище имени Нуреева, выступала в главных партиях на сцене Башкирского театра оперы и балета. Параллельно участвовала в модельных конкурсах.После победы изящная красавица выбрала кинокарьеру. Сегодня за плечами девушки, которая взяла псевдоним Софья Ская, около двух десятков ролей, в том числе в иностранных картинах. Ская сыграла анестезиолога в российской ленте "Вызов" — первом художественном фильме, снятом в космосе. Что касается личной жизни: воспитывает сына Сергея от бывшего мужа. Виктория Радочинская: поскорее к сыну после конкурса "Миссис мира"Спустя три года на конкурсе во Вьетнаме титул завоевала 31-летняя Виктория Радочинская из Ростова-на-Дону. После победы красавица призналась, что мечтает поскорее обнять сына Богдана, которого из-за состязания не видела больше месяца.Радочинская с 16-ти лет работала моделью. К моменту участия в смотре, пропагандирующем семейные ценности, была уже около десяти лет замужем. Ради материнства на время оставила подиум и устроилась в рекламную фирму. Конкурс стал ее триумфальным возвращением в мир красоты.Елена Максимова: миссис Вселенная, бизнес-леди и патриотВ 2007-м линейка конкурсов красоты пополнилась еще одним — "Миссис Вселенная". Есть в России обладательница и этого титула: в начале года смотр выиграла 34-летняя Елена Максимова из Ижевска.В обычной жизни Максимова управляет сетью лингвистических школ, воспитывает двоих детей, занимается благотворительностью. На конкурсе россиянка стала амбассадором родной Удмуртии: угостила других участниц шоколадными пельменями с орехом.Вскоре красавице предстоит передать титул следующей победительнице конкурса "Миссис Вселенная" на Филиппинах.
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стиль жизни, красота, мода, оксана федорова, мисс мира, мисс вселенная, миссис мира
Культура, Стиль жизни, Красота, мода, Оксана Федорова, Мисс Мира, Мисс Вселенная, Миссис Мира

Самые красивые россиянки: как сложились судьбы мисс мира и Вселенной

© AFP 2023 / Nicolas AsfouriУчастницы конкурса "Мисс Мира — 2017" в финале. 18 ноября 2017
Участницы конкурса Мисс Мира — 2017 в финале. 18 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AFP 2023 / Nicolas Asfouri
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Юлия Зачетова. Когда 135 лет назад в бельгийском городе Спа проходил первый международный конкурс красоты, о дефиле в купальниках не было речи. Сегодня ситуация изменилась, а среди победительниц международных смотров есть и россиянки. Как сложилась их жизнь после триумфа — в материале РИА Новости.

Юлия Курочкина: мисс мира, отказавшаяся от славы

Первой обладательницей титула "Мисс мира" из России в 1992-м стала Юлия Курочкина. Организаторы конкурса заметили 18-летнюю модель из подмосковной Щербинки во время показа меховых изделий.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкНа первом международном шоу — аукционе "Мягкое золото России"
На Первом Международном шоу-аукционе Мягкое золото России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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На первом международном шоу — аукционе "Мягкое золото России"
Девушка не хотела ехать на смотр в ЮАР, но мама настояла, чтобы дочь увидела мир. Семья жила скромно, и родители не смогли купить Юле платье на международный конкурс. Выручила подружка, а подол подшили школьными лентами.
Вернувшись с победой, Курочкина решила не делать карьеру в шоу-бизнесе. Вышла замуж, родила дочь и возглавила туристическое агентство.

Оксана Федорова: отказ от короны и карьера на ТВ

Единственная россиянка с титулом "Мисс Вселенная" — Оксана Федорова. В 24 года старший лейтенант милиции из Санкт-Петербурга победила на конкурсе в Пуэрто-Рико.
Но отказалась от короны, чтобы продолжить юридическое образование. Спустя четыре месяца ее лишили титула за неисполнение условий контракта.
© Фото : Miss Universe L.P., LLLP.Мисс Вселенная — 2002 Оксана Федорова из России
Мисс Вселенная 2002 Оксана Федорова из России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : Miss Universe L.P., LLLP.
Мисс Вселенная — 2002 Оксана Федорова из России
Позднее Федорова все же выбрала славу: стала ведущей телепрограмм "Спокойной ночи, малыши!", "Субботний вечер" и "Форт Боярд", снялась в кино, выпустила книгу "Формула стиля", участвовала в шоу "Танцы со звездами" и "Маска". Красавица замужем, воспитывает сына и дочь.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Телеведущая Оксана Федорова, актеры Сергей Григорьев (Филя) и Наталья Марченко (Каркуша) на съемках детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"

Телеведущая Оксана Федорова, актеры Сергей Григорьев (Филя) и Наталья Марченко (Каркуша) на съемке детской телевизионной передачи Спокойной ночи, малыши!

Телеведущая Оксана Федорова, актеры Сергей Григорьев (Филя) и Наталья Марченко (Каркуша) на съемках детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 3
© РИА Новости

Телеведущая Оксана Федорова в паре с Александром Литвиненко на съемках проекта "Танцы со звездами. Новый сезон" для телеканала "Россия"

Оксана Федорова и Александр Литвиненко. Архив

Телеведущая Оксана Федорова в паре с Александром Литвиненко на съемках проекта "Танцы со звездами. Новый сезон" для телеканала "Россия"

© РИА Новости
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Ведущая конкурса Оксана Федорова на пресс-конференции, посвященной проведению XXV Международного конкурса вокалистов Competizione delloper, в Атриуме Большого театра в Москве

П/к, посвященная проведению XXV Международного конкурса вокалистов Competizione delloper

Ведущая конкурса Оксана Федорова на пресс-конференции, посвященной проведению XXV Международного конкурса вокалистов Competizione delloper, в Атриуме Большого театра в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Телеведущая Оксана Федорова, актеры Сергей Григорьев (Филя) и Наталья Марченко (Каркуша) на съемках детской телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!" в телецентре "Останкино"

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 3

Телеведущая Оксана Федорова в паре с Александром Литвиненко на съемках проекта "Танцы со звездами. Новый сезон" для телеканала "Россия"

© РИА Новости
2 из 3

Ведущая конкурса Оксана Федорова на пресс-конференции, посвященной проведению XXV Международного конкурса вокалистов Competizione delloper, в Атриуме Большого театра в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Ксения Сухинова: инженер с титулом "Мисс мира"

На конкурсе "Мисс мира" в ЮАР в 2008-м корону вновь завоевала россиянка — 21-летняя тюменская студентка Ксения Сухинова. Она признавалась, что счастлива еще раз доказать: русские девушки — самые красивые в мире. Свою победу она посвятила каждому гражданину страны и своей бабушке.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗавоевав титул "Мисс мира — 2008", россиянка Ксения Сухинова прилетела в Москву
Мисс мира - 2008 россиянка Ксения Сухинова прилетела в Москву - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Завоевав титул "Мисс мира — 2008", россиянка Ксения Сухинова прилетела в Москву
Сухинова родилась в семье нефтяников в Нижневартовске, занималась художественной гимнастикой, биатлоном, бальными танцами и плаванием. Перебралась в Тюмень, чтобы учиться на инженера по управлению информатико-техническими системами в Нефтегазовом университете. Окончила его с синим дипломом, отказавшись от любых звездных преференций. Там же, в Тюмени, девушка начала карьеру модели в местном театре моды.
После конкурса Ксения продолжила работать моделью, была лицом музыкального конкурса Евровидение в Москве, снималась в клипах Димы Билана. В 2022-м красавица сообщила, что стала мамой.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова во время интервью на крыше отеля "Ритц-Карлтон Москва". Ксения была выбрана официальным лицом конкурса Евровидение-2009 в Москве

Мисс Мира Ксения Сухинова стала лицом Евровидения-2009

Обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова во время интервью на крыше отеля "Ритц-Карлтон Москва". Ксения была выбрана официальным лицом конкурса Евровидение-2009 в Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Победитель Евровидения Дима Билан после церемонии вручения официального сертификата посла зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, которая состоялась в московском Евродоме — центре светской жизни Евровидения-2009. Слева — продюсер Яна Рудковская, справа — обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова, которая стала официальным лицом конкурса Евровидение-2009

Дима Билан стал послом зимней Олимпиады-2014

Победитель Евровидения Дима Билан после церемонии вручения официального сертификата посла зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, которая состоялась в московском Евродоме — центре светской жизни Евровидения-2009. Слева — продюсер Яна Рудковская, справа — обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова, которая стала официальным лицом конкурса Евровидение-2009

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2

Обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова во время интервью на крыше отеля "Ритц-Карлтон Москва". Ксения была выбрана официальным лицом конкурса Евровидение-2009 в Москве

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
1 из 2

Победитель Евровидения Дима Билан после церемонии вручения официального сертификата посла зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, которая состоялась в московском Евродоме — центре светской жизни Евровидения-2009. Слева — продюсер Яна Рудковская, справа — обладательница титула "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова, которая стала официальным лицом конкурса Евровидение-2009

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 2

Софья Аржаковская: первая миссис мира из России

В России есть две победительницы международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис мира". Первой из них в 2006-м стала 18-летняя Софья Аржаковская, на тот момент супруга политика Сергея Веремеенко. Смотр проходил в родном городе красавицы — Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкСофья Аржаковская стала победительницей международного конкурса "Миссис мира — 2006"
Москвичка Софья Аржаковская стала победительницей международного конкурса Миссис мира-2006 - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Софья Аржаковская стала победительницей международного конкурса "Миссис мира — 2006"
Аржаковская с детства мечтала стать балериной. Училась в Академии русского балета имени Вагановой, в Башкирском хореографическом училище имени Нуреева, выступала в главных партиях на сцене Башкирского театра оперы и балета. Параллельно участвовала в модельных конкурсах.
После победы изящная красавица выбрала кинокарьеру. Сегодня за плечами девушки, которая взяла псевдоним Софья Ская, около двух десятков ролей, в том числе в иностранных картинах.
Ская сыграла анестезиолога в российской ленте "Вызов" — первом художественном фильме, снятом в космосе. Что касается личной жизни: воспитывает сына Сергея от бывшего мужа.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"
Церемония открытия фестиваля российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония открытия фестиваля российского кино "Кинотавр"

Виктория Радочинская: поскорее к сыну после конкурса "Миссис мира"

Спустя три года на конкурсе во Вьетнаме титул завоевала 31-летняя Виктория Радочинская из Ростова-на-Дону. После победы красавица призналась, что мечтает поскорее обнять сына Богдана, которого из-за состязания не видела больше месяца.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПобедительница международного конкурса "Миссис мира — 2009" Виктория Радочинская в аэропорту Домодедово
Победительница международного конкурса Миссис мира 2009 Виктория Радочинская в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Победительница международного конкурса "Миссис мира — 2009" Виктория Радочинская в аэропорту Домодедово
Радочинская с 16-ти лет работала моделью. К моменту участия в смотре, пропагандирующем семейные ценности, была уже около десяти лет замужем.
Ради материнства на время оставила подиум и устроилась в рекламную фирму. Конкурс стал ее триумфальным возвращением в мир красоты.

Елена Максимова: миссис Вселенная, бизнес-леди и патриот

В 2007-м линейка конкурсов красоты пополнилась еще одним — "Миссис Вселенная". Есть в России обладательница и этого титула: в начале года смотр выиграла 34-летняя Елена Максимова из Ижевска.
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойМиссис Вселенная Елена Максимова
Миссис Вселенная Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Миссис Вселенная Елена Максимова
В обычной жизни Максимова управляет сетью лингвистических школ, воспитывает двоих детей, занимается благотворительностью. На конкурсе россиянка стала амбассадором родной Удмуртии: угостила других участниц шоколадными пельменями с орехом.
Вскоре красавице предстоит передать титул следующей победительнице конкурса "Миссис Вселенная" на Филиппинах.
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