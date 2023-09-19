Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/konflikt-1897399498.html
Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию
Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию - РИА Новости, 19.09.2023
Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию
Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил РИА Новости президент Колумбии... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:21
2023-09-19T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
оон
генеральная ассамблея оон
густаво петро
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
ООН, 19 сен – РИА Новости. Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил РИА Новости президент Колумбии Густаво Петро. "Миру необходимо оказать давление на них (РФ и Украину)", - сказал Петро, отвечая на вопрос о том, какую роль могут сыграть латиноамериканские страны в прекращении боевых действий на Украине. На вопрос о том, планирует ли он встречаться на полях мероприятий Генассамблеи ООН с российской или украинской делегацией, колумбийский лидер ответил отрицательно. Петро наряду с лидерами других стран в эти дни принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html
украина
россия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, оон, генеральная ассамблея оон, густаво петро, колумбия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Густаво Петро, Колумбия
Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию

Петро призвал мир оказать давление на Украину и РФ для прекращения конфликта

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 сен – РИА Новости. Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил РИА Новости президент Колумбии Густаво Петро.
"Миру необходимо оказать давление на них (РФ и Украину)", - сказал Петро, отвечая на вопрос о том, какую роль могут сыграть латиноамериканские страны в прекращении боевых действий на Украине.
На вопрос о том, планирует ли он встречаться на полях мероприятий Генассамблеи ООН с российской или украинской делегацией, колумбийский лидер ответил отрицательно.
Петро наряду с лидерами других стран в эти дни принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
12 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияООНГенеральная Ассамблея ООНГуставо ПетроКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала