https://ria.ru/20230919/konflikt-1897399498.html

Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию

Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию - РИА Новости, 19.09.2023

Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию

Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил РИА Новости президент Колумбии... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:21

2023-09-19T21:21

2023-09-19T21:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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генеральная ассамблея оон

густаво петро

колумбия

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ООН, 19 сен – РИА Новости. Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил РИА Новости президент Колумбии Густаво Петро. "Миру необходимо оказать давление на них (РФ и Украину)", - сказал Петро, отвечая на вопрос о том, какую роль могут сыграть латиноамериканские страны в прекращении боевых действий на Украине. На вопрос о том, планирует ли он встречаться на полях мероприятий Генассамблеи ООН с российской или украинской делегацией, колумбийский лидер ответил отрицательно. Петро наряду с лидерами других стран в эти дни принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

украина

россия

колумбия

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в мире, украина, россия, оон, генеральная ассамблея оон, густаво петро, колумбия