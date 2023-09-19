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Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию
Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию - РИА Новости, 19.09.2023
Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию
Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил РИА Новости президент Колумбии... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:21
2023-09-19T21:21
2023-09-19T21:21
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ООН, 19 сен – РИА Новости. Мировое сообщество должно оказать давление на Россию и Украину, чтобы положить конец нынешнему вооруженному конфликту, заявил РИА Новости президент Колумбии Густаво Петро. "Миру необходимо оказать давление на них (РФ и Украину)", - сказал Петро, отвечая на вопрос о том, какую роль могут сыграть латиноамериканские страны в прекращении боевых действий на Украине. На вопрос о том, планирует ли он встречаться на полях мероприятий Генассамблеи ООН с российской или украинской делегацией, колумбийский лидер ответил отрицательно. Петро наряду с лидерами других стран в эти дни принимает участие в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
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Президент Колумбии призвал мир оказать давление на Украину и Россию
Петро призвал мир оказать давление на Украину и РФ для прекращения конфликта