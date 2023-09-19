https://ria.ru/20230919/kommunalka-1897163638.html

Как сэкономить на счетах за квартиру

Как сэкономить на счетах за квартиру - РИА Новости, 19.09.2023

Как сэкономить на счетах за квартиру

Экономное потребление ресурсов – почти такой же модный тренд современности, как экологическая осознанность и отказ от мясных продуктов. Чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, совсем не обязательно жить в кромешной темноте, купаться исключительно в тазике и лимитировать время использования электроприборов.

2023-09-19T12:00

2023-09-19T12:00

2023-09-19T12:00

пятый угол

подкаст

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Как сэкономить на счетах за квартиру Экономное потребление ресурсов – почти такой же модный тренд современности, как экологическая осознанность и отказ от мясных продуктов. Чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, совсем не обязательно жить в кромешной темноте, купаться исключительно в тазике и лимитировать время использования электроприборов. audio/mpeg

Как сэкономить на счетах за квартиру Экономное потребление ресурсов – почти такой же модный тренд современности, как экологическая осознанность и отказ от мясных продуктов. Чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, совсем не обязательно жить в кромешной темноте, купаться исключительно в тазике и лимитировать время использования электроприборов. audio/mpeg

Чем жилищные услуги отличаются от коммунальных? Какие советы по экономии воды и света действительно работают? Какой пункт в платежке обходится нам дороже всего? И в какой день года москвичи тратят больше всего воды? Ответы на эти и другие вопросы ищем вместе с экспертами: пресс-секретарем АО "Мосэнергосбыт" Андреем Гусевым и официальным представителем АО "Мосводоканал" Андреем Сидоренко.02:48 чем коммунальные услуги отличаются от жилищных03:29 почему не получится платить 1 рубль за уборку подъезда06:23 от каких услуг можно отказаться за ненадобностью07:24 Полина научилась экономить на коммуналке ради глазированных сырков08:52 стоит ли платить за услуги консьержа13:39 что экономнее: душ или ванна16:26 лайфхаки разумной экономии воды от эксперта17:42 как на счета влияет передача показаний счетчиков18:36 сколько мы платим за электричество23:42 как сезонность влияет на расход электроэнергии25:24 как экономить с помощью многотарифного счетчика28:20 что делать, если смущают счета за отопление28:51 как следить за газовыми приборами29:48 как приучить себя экономить в удовольствиеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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