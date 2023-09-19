https://ria.ru/20230919/kommunalka-1897163638.html
Как сэкономить на счетах за квартиру
Как сэкономить на счетах за квартиру - РИА Новости, 19.09.2023
Как сэкономить на счетах за квартиру
Экономное потребление ресурсов – почти такой же модный тренд современности, как экологическая осознанность и отказ от мясных продуктов. Чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, совсем не обязательно жить в кромешной темноте, купаться исключительно в тазике и лимитировать время использования электроприборов.
2023-09-19T12:00
2023-09-19T12:00
2023-09-19T12:00
пятый угол
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897163026_0:98:1281:818_1920x0_80_0_0_6308ae96a015b1c7a5df998002b0a439.jpg
Как сэкономить на счетах за квартиру
Экономное потребление ресурсов – почти такой же модный тренд современности, как экологическая осознанность и отказ от мясных продуктов. Чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, совсем не обязательно жить в кромешной темноте, купаться исключительно в тазике и лимитировать время использования электроприборов.
audio/mpeg
Как сэкономить на счетах за квартиру
Экономное потребление ресурсов – почти такой же модный тренд современности, как экологическая осознанность и отказ от мясных продуктов. Чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, совсем не обязательно жить в кромешной темноте, купаться исключительно в тазике и лимитировать время использования электроприборов.
audio/mpeg
Чем жилищные услуги отличаются от коммунальных? Какие советы по экономии воды и света действительно работают? Какой пункт в платежке обходится нам дороже всего? И в какой день года москвичи тратят больше всего воды? Ответы на эти и другие вопросы ищем вместе с экспертами: пресс-секретарем АО "Мосэнергосбыт" Андреем Гусевым и официальным представителем АО "Мосводоканал" Андреем Сидоренко.02:48 чем коммунальные услуги отличаются от жилищных03:29 почему не получится платить 1 рубль за уборку подъезда06:23 от каких услуг можно отказаться за ненадобностью07:24 Полина научилась экономить на коммуналке ради глазированных сырков08:52 стоит ли платить за услуги консьержа13:39 что экономнее: душ или ванна16:26 лайфхаки разумной экономии воды от эксперта17:42 как на счета влияет передача показаний счетчиков18:36 сколько мы платим за электричество23:42 как сезонность влияет на расход электроэнергии25:24 как экономить с помощью многотарифного счетчика28:20 что делать, если смущают счета за отопление28:51 как следить за газовыми приборами29:48 как приучить себя экономить в удовольствиеСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897163026_29:0:1250:916_1920x0_80_0_0_fc6bef99becae7ec159f774df718304f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
Как сэкономить на счетах за квартиру
Экономное потребление ресурсов – почти такой же модный тренд современности, как экологическая осознанность и отказ от мясных продуктов. Чтобы сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, совсем не обязательно жить в кромешной темноте, купаться исключительно в тазике и лимитировать время использования электроприборов.
Чем жилищные услуги отличаются от коммунальных? Какие советы по экономии воды и света действительно работают? Какой пункт в платежке обходится нам дороже всего? И в какой день года москвичи тратят больше всего воды? Ответы на эти и другие вопросы ищем вместе с экспертами: пресс-секретарем АО "Мосэнергосбыт" Андреем Гусевым и официальным представителем АО "Мосводоканал" Андреем Сидоренко.
02:48 чем коммунальные услуги отличаются от жилищных
03:29 почему не получится платить 1 рубль за уборку подъезда
06:23 от каких услуг можно отказаться за ненадобностью
07:24 Полина научилась экономить на коммуналке ради глазированных сырков
08:52 стоит ли платить за услуги консьержа
13:39 что экономнее: душ или ванна
16:26 лайфхаки разумной экономии воды от эксперта
17:42 как на счета влияет передача показаний счетчиков
18:36 сколько мы платим за электричество
23:42 как сезонность влияет на расход электроэнергии
25:24 как экономить с помощью многотарифного счетчика
28:20 что делать, если смущают счета за отопление
28:51 как следить за газовыми приборами
29:48 как приучить себя экономить в удовольствие
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новыми выпусками в нашей группе
во ВКонтакте и в телеграм-канале
РИА Недвижимость.