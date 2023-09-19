https://ria.ru/20230919/kiselev-1897246680.html

"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев

"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев - РИА Новости, 19.09.2023

"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев

Международная медиагруппа "Россия сегодня" проводит техническую модернизацию и отказывается от техники Apple, заявил ее гендиректор Дмитрий Киселев на форуме... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:20

2023-09-19T14:20

2023-09-19T15:06

технологии

дмитрий киселев

apple

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СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" проводит техническую модернизацию и отказывается от техники Apple, заявил ее гендиректор Дмитрий Киселев на форуме "Вся Россия — 2023".Он объяснил, что медиагруппа получила от Министерства цифрового развития соответствующую просьбу."Прям сразу мы этого сделать не можем, у нас много техники профессиональной, монтажной, накопительной и так далее. Мы проводим сейчас техническую модернизацию. Половина техники в наших центрах обработки данных — это российская", — сказал Киселев.По его словам, медиагруппа попросила министерство предоставить ей переходный период. "Мы согласились с философией, мы это, конечно, сделаем, но технически нам нужен переходный период. Я считаю, что это правильно", — пояснил Киселев.

https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, дмитрий киселев, apple