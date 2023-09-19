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"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев - РИА Новости, 19.09.2023
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14:20 19.09.2023 (обновлено: 15:06 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/kiselev-1897246680.html
"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев
"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев - РИА Новости, 19.09.2023
"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев
Международная медиагруппа "Россия сегодня" проводит техническую модернизацию и отказывается от техники Apple, заявил ее гендиректор Дмитрий Киселев на форуме... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T14:20
2023-09-19T15:06
технологии
дмитрий киселев
apple
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СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" проводит техническую модернизацию и отказывается от техники Apple, заявил ее гендиректор Дмитрий Киселев на форуме "Вся Россия — 2023".Он объяснил, что медиагруппа получила от Министерства цифрового развития соответствующую просьбу."Прям сразу мы этого сделать не можем, у нас много техники профессиональной, монтажной, накопительной и так далее. Мы проводим сейчас техническую модернизацию. Половина техники в наших центрах обработки данных — это российская", — сказал Киселев.По его словам, медиагруппа попросила министерство предоставить ей переходный период. "Мы согласились с философией, мы это, конечно, сделаем, но технически нам нужен переходный период. Я считаю, что это правильно", — пояснил Киселев.
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технологии, дмитрий киселев, apple
Технологии, Дмитрий Киселев, Apple
"Россия сегодня" отказывается от техники Apple, заявил Киселев

Киселев: "Россия сегодня" отказывается от техники Apple и проводит модернизацию

© РИА НовостиЛоготип международной медиагруппы "Россия сегодня"
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
Логотип международной медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
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СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" проводит техническую модернизацию и отказывается от техники Apple, заявил ее гендиректор Дмитрий Киселев на форуме "Вся Россия — 2023".
Он объяснил, что медиагруппа получила от Министерства цифрового развития соответствующую просьбу.
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"Прям сразу мы этого сделать не можем, у нас много техники профессиональной, монтажной, накопительной и так далее. Мы проводим сейчас техническую модернизацию. Половина техники в наших центрах обработки данных — это российская", — сказал Киселев.
По его словам, медиагруппа попросила министерство предоставить ей переходный период.
"Мы согласились с философией, мы это, конечно, сделаем, но технически нам нужен переходный период. Я считаю, что это правильно", — пояснил Киселев.
 
ТехнологииДмитрий КиселевApple
 
 
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