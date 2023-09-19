Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет
Пентагон: Украина нуждается больше в ПВО, чем в дальнобойных ракетах
© AFP 2023Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии. 19 сентября 2023
Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии. 19 сентября 2023
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Украина нуждается в средствах ПВО, на передаче которых сосредоточены союзники, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на вопрос о возможности поставках дальнобойных ракет Киеву.
"Мы остаемся сосредоточены на их наиболее острых нуждах... Мы торопились обеспечить наибольшее количество средств ПВО и артиллерийских платформ... И мы привержены тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они были успешны в конкретный момент времени", - сказал Остин журналистам по итогам заседания контактной группы в Германии на вопрос о возможности передачи Украине дальнобойных ракет.
По его словам, в вопросе предоставления средств ПВО "еще многое предстоит сделать".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".