https://ria.ru/20230919/kiev-1897308645.html

Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет

Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет - РИА Новости, 19.09.2023

Глава Пентагона ответил на вопрос о передаче Киеву дальнобойных ракет

Украина нуждается в средствах ПВО, на передаче которых сосредоточены союзники, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на вопрос о возможности поставках дальнобойных... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:11

2023-09-19T17:11

2023-09-19T18:36

в мире

киев

министерство обороны сша

поставки

россия

украина

ллойд остин

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897346922_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_721eccd0a158017e0fdee944b0ac5444.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Украина нуждается в средствах ПВО, на передаче которых сосредоточены союзники, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на вопрос о возможности поставках дальнобойных ракет Киеву."Мы остаемся сосредоточены на их наиболее острых нуждах... Мы торопились обеспечить наибольшее количество средств ПВО и артиллерийских платформ... И мы привержены тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они были успешны в конкретный момент времени", - сказал Остин журналистам по итогам заседания контактной группы в Германии на вопрос о возможности передачи Украине дальнобойных ракет.По его словам, в вопросе предоставления средств ПВО "еще многое предстоит сделать".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230919/postavka-1897275950.html

https://ria.ru/20230918/germaniya-1896900562.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, министерство обороны сша, поставки, россия, украина, ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, пентагон, пво