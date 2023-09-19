https://ria.ru/20230919/kiev-1897229120.html

Страны ЕС выдвинули свои требования Украине по продовольствию

Страны ЕС выдвинули свои требования Украине по продовольствию - РИА Новости, 19.09.2023

Страны ЕС выдвинули свои требования Украине по продовольствию

Все соседние с Украиной страны ЕС, включая Польшу, Венгрию и Словакию, присутствовали на заседании платформы по украинскому зерну 18 сентября, выдвигались... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:34

2023-09-19T13:34

2023-09-19T13:49

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всемирная торговая организация (вто)

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Все соседние с Украиной страны ЕС, включая Польшу, Венгрию и Словакию, присутствовали на заседании платформы по украинскому зерну 18 сентября, выдвигались требования к плану Киева по урегулированию ситуации с поставками продовольствия, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер."Все соседние с Украиной страны ЕС присутствовали на заседании координационной платформы (по экспорту зерна Украины – ред.) в понедельник, состоялся обмен мнениями по предложенному Украиной плану действий, и мы договорились что мы продолжим обсуждение в тех же рамках", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, блокируют ли Польша, Венгрия и Словакия заседания координационной платформы, как было заявлено ранее.По словам представителя ЕК, Украина в ходе заседания представила свой план действий по контролю за экспортом, включающий обмен информацией по экспорту, по стране назначения товара, а также по контролю за экспортными товарами и лицензиям на экспорт. В свою очередь, соседи Украины выдвинули собственные требования к этому украинскому плану.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить 18 сентября соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.Позднее стало известно, что Украина обратилась с жалобой в ВТО в связи с введением Венгрией, Польшей и Словакией односторонних ограничений на импорт украинских сельхозтоваров. В ответ три страны ЕС заявили, что будут блокировать заседания координационной платформы.

https://ria.ru/20230919/zerno-1897231590.html

https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html

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в мире, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, польша, всемирная торговая организация (вто), зерновая сделка