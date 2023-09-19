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Киев запретит импорт некоторых товаров из Польши и Венгрии - РИА Новости, 19.09.2023
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13:01 19.09.2023 (обновлено: 13:28 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/kiev-1897214242.html
Киев запретит импорт некоторых товаров из Польши и Венгрии
Киев запретит импорт некоторых товаров из Польши и Венгрии - РИА Новости, 19.09.2023
Киев запретит импорт некоторых товаров из Польши и Венгрии
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев запретит импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят односторонний запрет на экспорт РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:01
2023-09-19T13:28
киев
польша
венгрия
зерновая сделка
в мире
украина
денис шмыгаль
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев запретит импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции.Министерство экономики Украины в понедельник заявило о подаче исков в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. Во вторник всемирная торговая организация подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в эти три страны."Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Шмыгаля.По его словам, Киев также предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий."Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского министерства экономики", - добавил Шмыгаль.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230919/zerno-1897129388.html
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киев, польша, венгрия, зерновая сделка, в мире, украина, денис шмыгаль, еврокомиссия, евросоюз
Киев, Польша, Венгрия, Зерновая сделка, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Еврокомиссия, Евросоюз
Киев запретит импорт некоторых товаров из Польши и Венгрии

Киев запретит импорт некоторых товаров Польши и Венгрии в ответ на ограничения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев запретит импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят односторонний запрет на экспорт украинской агропродукции.
Министерство экономики Украины в понедельник заявило о подаче исков в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии. Во вторник всемирная торговая организация подтвердила РИА Новости, что Украина в понедельник вечером подала запрос на проведение консультаций касательно запрета на ввоз своего зерна в эти три страны.
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"Мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Шмыгаля.
По его словам, Киев также предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.
"Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского министерства экономики", - добавил Шмыгаль.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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КиевПольшаВенгрияЗерновая сделкаВ миреУкраинаДенис ШмыгальЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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