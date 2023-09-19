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СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может - РИА Новости, 19.09.2023
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09:13 19.09.2023 (обновлено: 09:54 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/kiev-1897125413.html
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может
Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, но Украина признает, что отказаться от услуг компании... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T09:13
2023-09-19T09:54
в мире
технологии
украина
киев
сша
илон маск
spacex
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, но Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно, сообщает газета Pais. "Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно", - говорится в сообщении издания. Согласно информации газеты, если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет. Как отмечается, Украина надеется, что правительство США гарантирует, что SpaceX "не оставит их в беде". Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против РФ, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Осенью прошлого года Маск рассказывал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Он обращался к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
https://ria.ru/20230915/dannye-1896510794.html
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в мире, технологии, украина, киев, сша, илон маск, spacex, министерство обороны сша, starlink
В мире, Технологии, Украина, Киев, США, Илон Маск, SpaceX, Министерство обороны США, Starlink
СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может

Pais: Киев ищет альтернативу Starlink, но отказаться от сети Маска пока не может

© AP Photo / Patrick PleulПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© AP Photo / Patrick Pleul
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, но Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно, сообщает газета Pais.
"Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно", - говорится в сообщении издания.
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Согласно информации газеты, если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет.
Как отмечается, Украина надеется, что правительство США гарантирует, что SpaceX "не оставит их в беде".
Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против РФ, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне.
Осенью прошлого года Маск рассказывал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Он обращался к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
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