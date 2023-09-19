https://ria.ru/20230919/kiev-1897125413.html

СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может

СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может

Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, но Украина признает, что отказаться от услуг компании... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T09:13

2023-09-19T09:13

2023-09-19T09:54

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, но Украина признает, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно, сообщает газета Pais. "Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно", - говорится в сообщении издания. Согласно информации газеты, если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет. Как отмечается, Украина надеется, что правительство США гарантирует, что SpaceX "не оставит их в беде". Ранее Маск заявил, что условия использования сервиса спутниковой связи Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против РФ, пошли против запрета. Бизнесмен отмечал, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Осенью прошлого года Маск рассказывал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Он обращался к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20230915/dannye-1896510794.html

https://ria.ru/20230919/mask-1897123892.html

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в мире, технологии, украина, киев, сша, илон маск, spacex, министерство обороны сша, starlink