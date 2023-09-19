Рейтинг@Mail.ru
Хорватия решила не закупать украинское зерно - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 19.09.2023 (обновлено: 12:57 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/khorvatiya-1897209955.html
Хорватия решила не закупать украинское зерно
Хорватия решила не закупать украинское зерно - РИА Новости, 19.09.2023
Хорватия решила не закупать украинское зерно
Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina слова премьера Хорватии Андрея... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:55
2023-09-19T12:57
экономика
хорватия
украина
загреб
андрей пленкович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95341b6888a7d1e7352984d4516881b1.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina слова премьера Хорватии Андрея Пленковича."Позиция и желание Хорватии – быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы", - сказал он.Ранее Загреб предлагал Киеву возможность доставлять зерно по железной дороге, речным транспортом по Дунаю, а также через порт города Риека на Адриатическом море, однако затем о поставках ничего не сообщалось ни правительством, ни СМИ.Власти Словакии, Венгрии и Польши ранее объявили, что продлевают в одностороннем порядке запрет на ввоз с Украины четырех наименований сельхозпродукции.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897092936.html
хорватия
украина
загреб
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b8f28efb675e1a64c9837bed292ace40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, хорватия, украина, загреб, андрей пленкович
Экономика, Хорватия, Украина, Загреб, Андрей Пленкович
Хорватия решила не закупать украинское зерно

Премьер-министр Пленкович: Хорватия не будет импортировать украинское зерно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina слова премьера Хорватии Андрея Пленковича.
"Позиция и желание Хорватии – быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы", - сказал он.
Ранее Загреб предлагал Киеву возможность доставлять зерно по железной дороге, речным транспортом по Дунаю, а также через порт города Риека на Адриатическом море, однако затем о поставках ничего не сообщалось ни правительством, ни СМИ.
Власти Словакии, Венгрии и Польши ранее объявили, что продлевают в одностороннем порядке запрет на ввоз с Украины четырех наименований сельхозпродукции.
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО
18 сентября, 21:43
 
ЭкономикаХорватияУкраинаЗагребАндрей Пленкович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала