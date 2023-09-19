https://ria.ru/20230919/khorvatiya-1897209955.html
Хорватия решила не закупать украинское зерно
Хорватия решила не закупать украинское зерно - РИА Новости, 19.09.2023
Хорватия решила не закупать украинское зерно
Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina слова премьера Хорватии Андрея... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T12:55
2023-09-19T12:55
2023-09-19T12:57
экономика
хорватия
украина
загреб
андрей пленкович
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina слова премьера Хорватии Андрея Пленковича."Позиция и желание Хорватии – быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы", - сказал он.Ранее Загреб предлагал Киеву возможность доставлять зерно по железной дороге, речным транспортом по Дунаю, а также через порт города Риека на Адриатическом море, однако затем о поставках ничего не сообщалось ни правительством, ни СМИ.Власти Словакии, Венгрии и Польши ранее объявили, что продлевают в одностороннем порядке запрет на ввоз с Украины четырех наименований сельхозпродукции.
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экономика, хорватия, украина, загреб, андрей пленкович
Экономика, Хорватия, Украина, Загреб, Андрей Пленкович
Хорватия решила не закупать украинское зерно
Премьер-министр Пленкович: Хорватия не будет импортировать украинское зерно
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina
слова премьера Хорватии Андрея Пленковича.
"Позиция и желание Хорватии – быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы", - сказал он.
Ранее Загреб предлагал Киеву возможность доставлять зерно по железной дороге, речным транспортом по Дунаю, а также через порт города Риека на Адриатическом море, однако затем о поставках ничего не сообщалось ни правительством, ни СМИ.
Власти Словакии, Венгрии и Польши ранее объявили, что продлевают в одностороннем порядке запрет на ввоз с Украины четырех наименований сельхозпродукции.
Словакия отказалась пересмотреть решение по зерну после иска Украины в ВТО