https://ria.ru/20230919/khorvatiya-1897209955.html

Хорватия решила не закупать украинское зерно

Хорватия решила не закупать украинское зерно - РИА Новости, 19.09.2023

Хорватия решила не закупать украинское зерно

Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina слова премьера Хорватии Андрея... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T12:55

2023-09-19T12:55

2023-09-19T12:57

экономика

хорватия

украина

загреб

андрей пленкович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787512058_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95341b6888a7d1e7352984d4516881b1.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хорватия будет заниматься только транзитом зерна из Украины, но не станет закупать его для собственных нужд, приводит Hina слова премьера Хорватии Андрея Пленковича."Позиция и желание Хорватии – быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы", - сказал он.Ранее Загреб предлагал Киеву возможность доставлять зерно по железной дороге, речным транспортом по Дунаю, а также через порт города Риека на Адриатическом море, однако затем о поставках ничего не сообщалось ни правительством, ни СМИ.Власти Словакии, Венгрии и Польши ранее объявили, что продлевают в одностороннем порядке запрет на ввоз с Украины четырех наименований сельхозпродукции.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897092936.html

хорватия

украина

загреб

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, хорватия, украина, загреб, андрей пленкович