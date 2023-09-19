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Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2023
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20:53 19.09.2023 (обновлено: 21:00 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897395839.html
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2023
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник
Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, заявил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:53
2023-09-19T21:00
в мире
оон
ситуация в нагорном карабахе
франция
совет безопасности оон
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, заявил РИА Новости источник в ООН."Оно намечено на четверг (21 сентября), вторую половину дня", - сказал собеседник агентства.Ранее источники сообщили, что заседание запросила Франция.
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в мире, оон, ситуация в нагорном карабахе, франция, совет безопасности оон
В мире, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, Франция, Совет Безопасности ООН
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник

Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет во второй половине 21 сентября

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, заявил РИА Новости источник в ООН.
"Оно намечено на четверг (21 сентября), вторую половину дня", - сказал собеседник агентства.
Ранее источники сообщили, что заседание запросила Франция.
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В миреООНСитуация в Нагорном КарабахеФранцияСовет Безопасности ООН
 
 
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