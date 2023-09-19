https://ria.ru/20230919/karabakh-1897395839.html
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник - РИА Новости, 19.09.2023
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник
Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, заявил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:53
2023-09-19T20:53
2023-09-19T21:00
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ООН, 19 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации в Карабахе намечено на вторую половину дня четверга, заявил РИА Новости источник в ООН."Оно намечено на четверг (21 сентября), вторую половину дня", - сказал собеседник агентства.Ранее источники сообщили, что заседание запросила Франция.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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В мире, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе, Франция, Совет Безопасности ООН
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет 21 сентября, сообщил источник
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет во второй половине 21 сентября