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Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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20:24 19.09.2023 (обновлено: 21:22 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897391182.html
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе
Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:24
2023-09-19T21:22
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
в мире
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов."В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении", - отметил он.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, В мире
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе

Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости
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БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
"В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении", - отметил он.
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