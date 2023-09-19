https://ria.ru/20230919/karabakh-1897391182.html
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе
Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:24
2023-09-19T20:24
2023-09-19T21:22
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897252550_0:19:3608:2048_1920x0_80_0_0_bac9e27082ef3df7f16b77469725a4b5.jpg
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов."В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении", - отметил он.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897252550_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_702c7756227f4fcfe0ba76eb6fc82b72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в нагорном карабахе, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, В мире
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе
Баку заявил о взятии под контроль более 60 позиций ВС Армении в Карабахе
БАКУ, 19 сен – РИА Новости. Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе, заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.
"В ходе проведенных мероприятий под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций, созданных формированиями вооруженных сил Армении. Были обезврежены до 20 боевых машин, более 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, две зенитно-ракетные установки, две радиоэлектронные боевые станции "Мортира" и другая военная техника, принадлежащая подразделениям вооруженных сил Армении", - отметил он.
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе