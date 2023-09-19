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Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев - РИА Новости, 19.09.2023
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19:42 19.09.2023 (обновлено: 20:39 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383509.html
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев
Турция выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:42
2023-09-19T20:39
в мире
ситуация в нагорном карабахе
турция
азербайджан
нагорный карабах
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ООН, 19 сен – РИА Новости. Турция выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, тот факт, что Карабах является территорией Азербайджана, "приняли все", другая позиция недопустима. "Главной целью должно совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе", - заявил Эрдоган.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
турция
азербайджан
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в мире, ситуация в нагорном карабахе, турция, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Турция, Азербайджан, Нагорный Карабах
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев

Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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ООН, 19 сен – РИА Новости. Турция выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
По его словам, тот факт, что Карабах является территорией Азербайджана, "приняли все", другая позиция недопустима. "Главной целью должно совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе", - заявил Эрдоган.
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В миреСитуация в Нагорном КарабахеТурцияАзербайджанНагорный Карабах
 
 
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