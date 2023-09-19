https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383509.html

Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев

Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев - РИА Новости, 19.09.2023

Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев

Турция выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T19:42

2023-09-19T19:42

2023-09-19T20:39

в мире

ситуация в нагорном карабахе

турция

азербайджан

нагорный карабах

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ООН, 19 сен – РИА Новости. Турция выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, тот факт, что Карабах является территорией Азербайджана, "приняли все", другая позиция недопустима. "Главной целью должно совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе", - заявил Эрдоган.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

турция

азербайджан

нагорный карабах

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в мире, ситуация в нагорном карабахе, турция, азербайджан, нагорный карабах