https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383509.html
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев - РИА Новости, 19.09.2023
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев
Турция выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:42
2023-09-19T19:42
2023-09-19T20:39
в мире
ситуация в нагорном карабахе
турция
азербайджан
нагорный карабах
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ООН, 19 сен – РИА Новости. Турция выступает за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.По его словам, тот факт, что Карабах является территорией Азербайджана, "приняли все", другая позиция недопустима. "Главной целью должно совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе", - заявил Эрдоган.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, ситуация в нагорном карабахе, турция, азербайджан, нагорный карабах
В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Турция, Азербайджан, Нагорный Карабах
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев
Эрдоган выступил за совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе