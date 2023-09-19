https://ria.ru/20230919/karabakh-1897371412.html
МИД Турции заявил, что Азербайджан вынужден принимать меры по Карабаху
МИД Турции заявил, что Азербайджан вынужден принимать меры по Карабаху - РИА Новости, 19.09.2023
МИД Турции заявил, что Азербайджан вынужден принимать меры по Карабаху
МИД Турции, комментируя ситуацию в Карабахе, заявил, что Баку вынужден принимать меры на своей территории, которые он считает необходимыми, внешнеполитическое... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T19:11
2023-09-19T19:11
2023-09-19T22:28
в мире
турция
азербайджан
баку
ситуация в нагорном карабахе
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АНКАРА, 19 сен – РИА Новости. МИД Турции, комментируя ситуацию в Карабахе, заявил, что Баку вынужден принимать меры на своей территории, которые он считает необходимыми, внешнеполитическое ведомство отмечает, что единственным путем к миру в регионе являются нацеленные на результат переговоры между Баку и Ереваном."В ответ на многолетние вооруженные нападения и провокации против военнослужащих и сотрудников силовых структур Азербайджана со стороны нелегитимных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, сегодня (19 сентября) азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных формирований. За почти три года, прошедшие после окончания второй карабахской войны, Азербайджан вынужден принимать на своей суверенной территории меры, которые он считает необходимыми, в результате неудовлетворения его законной и обоснованной обеспокоенностью ситуацией на местах", - говорится в заявлении.МИД Турции считает, что "ориентированное на результат продолжение всестороннего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией, который скрупулезно ведется до сих пор, является единственным путем к установлению мира, безопасности, процветания и прочной стабильности в регионе".
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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в мире, турция, азербайджан, баку, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Турция, Азербайджан, Баку, Ситуация в Нагорном Карабахе
МИД Турции заявил, что Азербайджан вынужден принимать меры по Карабаху
МИД Турции: Азербайджан вынужден принимать меры по Карабаху