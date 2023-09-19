https://ria.ru/20230919/karabakh-1897311034.html

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном - РИА Новости, 19.09.2023

Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:15

2023-09-19T17:15

2023-09-19T17:38

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

баку

энтони блинкен

эммануэль макрон

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который проинформировал об инициировании срочного заседания Совета Безопасности ООН, сообщила пресс-служба армянского кабмина.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении."Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации.Ранее сообщалось, что Пашинян во вторник обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897305046.html

https://ria.ru/20230919/aktsiya-1897318493.html

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