https://ria.ru/20230919/karabakh-1897309239.html

Песков не смог подтвердить, что Баку заранее предупредил Москву о КТО

Песков не смог подтвердить, что Баку заранее предупредил Москву о КТО - РИА Новости, 19.09.2023

Песков не смог подтвердить, что Баку заранее предупредил Москву о КТО

Азербайджан не предупреждал заранее Россию о готовящейся операции в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:12

2023-09-19T17:12

2023-09-19T17:12

азербайджан

дмитрий песков

ситуация в нагорном карабахе

в мире

россия

армения

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Азербайджан не предупреждал заранее Россию о готовящейся операции в Нагорном Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не могу подтвердить, что мы заблаговременно были поставлены в известность", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, действительно ли Баку поставил в известность Москву о планах.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал в Карабахе "антитеррористические мероприятия" для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в регионе были названы военные объекты Армении; было заявлено, что для этого Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел заседание Совета безопасности республики. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что информация в СМИ о том, что Азербайджан якобы заранее предупредил российских миротворцев об "операции" в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности: на самом деле информация о начале "операции" была доведена за несколько минут до начала боевых действий. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230919/mid-1897239498.html

https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896183010.html

азербайджан

россия

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азербайджан, дмитрий песков, ситуация в нагорном карабахе, в мире, россия, армения