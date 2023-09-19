https://ria.ru/20230919/karabakh-1897305046.html

Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе

Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе, передает агентство Sputnik... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:03

2023-09-19T17:03

2023-09-19T17:16

армения

в мире

ситуация в нагорном карабахе

энтони блинкен

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на кабмин страны."Пашинян обсудил с Блинкеном по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении агентства.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897292172.html

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армения, в мире, ситуация в нагорном карабахе, энтони блинкен, никол пашинян