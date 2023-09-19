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Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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17:03 19.09.2023 (обновлено: 17:16 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897305046.html
Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе
Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе, передает агентство Sputnik... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:03
2023-09-19T17:16
армения
в мире
ситуация в нагорном карабахе
энтони блинкен
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на кабмин страны."Пашинян обсудил с Блинкеном по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении агентства.Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897292172.html
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армения, в мире, ситуация в нагорном карабахе, энтони блинкен, никол пашинян
Армения, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе, Энтони Блинкен, Никол Пашинян
Пашинян обсудил с Блинкеном обстановку в Карабахе

Sputnik Армения: Пашинян обсудил по телефону с Блинкеном обстановку в Карабахе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе, передает агентство Sputnik Армения со ссылкой на кабмин страны.
«
"Пашинян обсудил с Блинкеном по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении агентства.
Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, проинформировав об этом командование миротворцев РФ и руководство мониторингового центра. Целями ВС Азербайджана в Карабахе названы ВС Армении, с этой целью Баку применяет высокоточное оружие. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит во вторник заседание Совбеза Армении.
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Франция запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе
Вчера, 16:29
 
АрменияВ миреСитуация в Нагорном КарабахеЭнтони БлинкенНикол Пашинян
 
 
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