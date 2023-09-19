https://ria.ru/20230919/karabakh-1897235821.html

МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе

МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023

МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых Баку "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, в Москве надеются, что их... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:51

2023-09-19T13:51

2023-09-19T13:59

россия

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

нагорный карабах

армения

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых Баку "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, в Москве надеются, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - сказала Захарова на брифинге, комментируя проведение "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

россия

азербайджан

нагорный карабах

армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нагорный карабах, армения