https://ria.ru/20230919/karabakh-1897235821.html
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе
Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых Баку "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, в Москве надеются, что их... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:51
2023-09-19T13:51
2023-09-19T13:59
россия
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
нагорный карабах
армения
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых Баку "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, в Москве надеются, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - сказала Захарова на брифинге, комментируя проведение "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Нагорный Карабах, Армения
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе
МИД: российские миротворцы продолжают выполнять миссию в Карабахе