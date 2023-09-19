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МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
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13:51 19.09.2023 (обновлено: 13:59 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897235821.html
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 19.09.2023
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе
Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых Баку "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, в Москве надеются, что их... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T13:51
2023-09-19T13:59
россия
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
нагорный карабах
армения
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых Баку "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, в Москве надеются, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - сказала Захарова на брифинге, комментируя проведение "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
россия
азербайджан
нагорный карабах
армения
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россия, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, нагорный карабах, армения
Россия, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Нагорный Карабах, Армения
МИД России надеется на обеспечение безопасности миротворцев в Карабахе

МИД: российские миротворцы продолжают выполнять миссию в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские миротворцы продолжат выполнять свои задачи в свете проводимых Баку "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, в Москве надеются, что их безопасность будет обеспечена всеми сторонами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами. Командование российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями с целью прекращения огня и возвращения к реализации упомянутых трехсторонних договоренностей на высшем уровне", - сказала Захарова на брифинге, комментируя проведение "антитеррористической операции" Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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РоссияАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваНагорный КарабахАрмения
 
 
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