https://ria.ru/20230919/kandidaty-1897394066.html

Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений

Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений - РИА Новости, 19.09.2023

Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений

Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил рассмотреть кандидатов на должности генеральных конструкторов по созданию... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T20:41

2023-09-19T20:41

2023-09-19T20:41

россия

ижевск

владимир путин

общество

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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил рассмотреть кандидатов на должности генеральных конструкторов по созданию вооружений и военной техники и на должности руководителей приоритетных технологических направлений. "Рассмотрим кандидатов для наделения полномочиями генеральных конструкторов по созданию вооружений и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений", - сказал Путин. Президент отметил, что он рассчитывает на то, что утвержденные специалисты проявят себя и новыми результатам подтвердят свой статус. "Помогут более эффективно продвигать важнейшие проекты в сфере национальной обороны и безопасности. В том числе возглавят разработку передовых технологий, которые определят завтрашний день, облик российских Вооруженных сил", - подчеркнул Путин.

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россия, ижевск, владимир путин, общество