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Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений - РИА Новости, 19.09.2023
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20:41 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/kandidaty-1897394066.html
Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений
Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений - РИА Новости, 19.09.2023
Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений
Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил рассмотреть кандидатов на должности генеральных конструкторов по созданию... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:41
2023-09-19T20:41
россия
ижевск
владимир путин
общество
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил рассмотреть кандидатов на должности генеральных конструкторов по созданию вооружений и военной техники и на должности руководителей приоритетных технологических направлений. "Рассмотрим кандидатов для наделения полномочиями генеральных конструкторов по созданию вооружений и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений", - сказал Путин. Президент отметил, что он рассчитывает на то, что утвержденные специалисты проявят себя и новыми результатам подтвердят свой статус. "Помогут более эффективно продвигать важнейшие проекты в сфере национальной обороны и безопасности. В том числе возглавят разработку передовых технологий, которые определят завтрашний день, облик российских Вооруженных сил", - подчеркнул Путин.
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россия, ижевск, владимир путин, общество
Россия, Ижевск, Владимир Путин, Общество
Путин предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений

Путин в Ижевске предложил рассмотреть кандидатов в генконструкторы вооружений

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ предложил рассмотреть кандидатов на должности генеральных конструкторов по созданию вооружений и военной техники и на должности руководителей приоритетных технологических направлений.
"Рассмотрим кандидатов для наделения полномочиями генеральных конструкторов по созданию вооружений и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений", - сказал Путин.
Президент отметил, что он рассчитывает на то, что утвержденные специалисты проявят себя и новыми результатам подтвердят свой статус.
"Помогут более эффективно продвигать важнейшие проекты в сфере национальной обороны и безопасности. В том числе возглавят разработку передовых технологий, которые определят завтрашний день, облик российских Вооруженных сил", - подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Путин дал поручения по поставкам средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Вчера, 20:19
 
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