https://ria.ru/20230919/kalibr-1897302002.html
Корабль Балтийского флота выполнил стрельбу "Калибром" в Белом море
Корабль Балтийского флота выполнил стрельбу "Калибром" в Белом море - РИА Новости, 19.09.2023
Корабль Балтийского флота выполнил стрельбу "Калибром" в Белом море
Малый ракетный корабль "Серпухов" Балтийского флота в Белом море выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа", ракета... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:55
2023-09-19T16:55
2023-09-19T16:55
безопасность
россия
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Серпухов" Балтийского флота в Белом море выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа", ракета успешно поразила береговую мишень, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль "Серпухов" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа". По результатам средств объективного контроля, высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что для выполнения задачи экипаж корабля осуществил выход в морские полигоны Северного флота. Ракетной стрельбе предшествовал межфлотский переход по Балтийскому морю в Финский залив, затем по внутренним водным путям через Неву, Ладожское озеро и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Находясь на Северном флоте, "Серпухов" совершил заход в Северодвинск. Всего экипажем корабля было преодолено более 3300 морских миль, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230915/aviatsiya-1896436330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Балтийский флот ВМФ России
Корабль Балтийского флота выполнил стрельбу "Калибром" в Белом море
Минобороны: корабль "Серпухов" поразил "Калибром" береговую цель на полигоне
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Серпухов" Балтийского флота в Белом море выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа", ракета успешно поразила береговую мишень, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль "Серпухов" в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования "Калибр" по береговой цели на полигоне "Чижа". По результатам средств объективного контроля, высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что для выполнения задачи экипаж корабля осуществил выход в морские полигоны Северного флота.
Ракетной стрельбе предшествовал межфлотский переход по Балтийскому морю
в Финский залив
, затем по внутренним водным путям через Неву
, Ладожское озеро
и Беломоро-Балтийский канал в Белое море. Находясь на Северном флоте, "Серпухов" совершил заход в Северодвинск
.
Всего экипажем корабля было преодолено более 3300 морских миль, добавили в Минобороны РФ.
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