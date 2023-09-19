https://ria.ru/20230919/isk-1897331328.html

Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО верхом наглости

Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО верхом наглости - РИА Новости, 19.09.2023

Экс-премьер Словакии назвал иск Украины в ВТО верхом наглости

Жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) является верхом наглости и подтверждает, что Украина является несерьезным партнером, заявил... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:58

2023-09-19T17:58

2023-09-19T23:47

украина

киев

роберт фицо

словакия

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

зерновая сделка

в мире

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БРАТИСЛАВА, 19 сен — РИА Новости. Жалоба Киева на Словакию во Всемирную торговую организацию (ВТО) является верхом наглости и подтверждает, что Украина является несерьезным партнером, заявил бывший премьер-министр Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в ответ подала жалобу в ВТО на эти страны. "Жалоба Украины на Словакию за запрет экспорта сельскохозяйственных продуктов является верхом наглости и очередным подтверждением того, каким несерьезным партнером является в действительности Украина", — написал Фицо на своих страницах в социальных сетях во вторник. По его словам, правительство Словакии превратило страну в мальчика для битья, мнение которого уже никто не спрашивает. "Украина свистела — и мы всегда и все доставляли, пока наши склады полностью не опустели. Как говорится, доброе дело не остается безнаказанным", — добавил Фицо. Ранее министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что жалоба Украины, которая подана во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, включая зерно, не имеет под собой правовой основы, так как желание бесконтрольно ввозить их на территорию другой страны — члена ВТО не является аргументом. Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

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украина, киев, роберт фицо, словакия, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, зерновая сделка, в мире