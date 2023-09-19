Рейтинг@Mail.ru
Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским - РИА Новости, 19.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 19.09.2023 (обновлено: 17:16 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html
Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским
Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским - РИА Новости, 19.09.2023
Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским
Иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Варшавы выглядит идиотским на фоне поддержки Украины польскими властями, написал журналист издания... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T16:26
2023-09-19T17:16
в мире
украина
польша
том роган
всемирная торговая организация (вто)
киев
евросоюз
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_2b23ac5be06254b3637a7f6f2e81c8e1.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Варшавы выглядит идиотским на фоне поддержки Украины польскими властями, написал журналист издания Washington Examiner Том Роган."Иск Украины выглядит особенно идиотским, когда речь идет о Польше", — говорится в публикации.Роган обратил внимание на озабоченность польских фермеров из-за дороговизны украинского импорта. Беспокойство представителей аграрного сектора Польши стало одним из центральных вопросов предвыборной кампании в парламент страны, указано в статье. При этом Варшава выделяется как особенно активная страна в плане поддержки Украины. Действия Киева в очередной раз демонстрируют "ошибочное высокомерие", склонность к которому украинское руководство демонстрировало ранее."В действиях Киева есть огромная глупость", — подчеркнул Роган.Журналист отметил, что поддержка Польши имеет критическое значение для Украины, в перспективе она может достичь "экзистенциальной" значимости для Киева.Ситуация с эмбарго на украинскую продукциюНакануне Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию. В Министерстве экономики страны выразили надежду, что они снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".Этому предшествовало решение Европейской комиссии, которая в минувшую пятницу не стала продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
https://ria.ru/20230918/zerno-1897044921.html
https://ria.ru/20230916/zerno-1896742585.html
украина
польша
киев
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89bb05361e268e1b597feac4d0b4fe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, том роган, всемирная торговая организация (вто), киев, евросоюз, варшава
В мире, Украина, Польша, Том Роган, Всемирная торговая организация (ВТО), Киев, Евросоюз, Варшава
Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским

Журналист Washington Examiner назвал иск Украины в ВТО против Польши идиотским

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Варшавы выглядит идиотским на фоне поддержки Украины польскими властями, написал журналист издания Washington Examiner Том Роган.
«
"Иск Украины выглядит особенно идиотским, когда речь идет о Польше", — говорится в публикации.
Роган обратил внимание на озабоченность польских фермеров из-за дороговизны украинского импорта. Беспокойство представителей аграрного сектора Польши стало одним из центральных вопросов предвыборной кампании в парламент страны, указано в статье. При этом Варшава выделяется как особенно активная страна в плане поддержки Украины. Действия Киева в очередной раз демонстрируют "ошибочное высокомерие", склонность к которому украинское руководство демонстрировало ранее.
"В действиях Киева есть огромная глупость", — подчеркнул Роган.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
СМИ: Польша, Венгрия и Словакия бойкотируют платформу по украинскому зерну
18 сентября, 17:48
Журналист отметил, что поддержка Польши имеет критическое значение для Украины, в перспективе она может достичь "экзистенциальной" значимости для Киева.

Ситуация с эмбарго на украинскую продукцию

Накануне Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию. В Министерстве экономики страны выразили надежду, что они снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".
Этому предшествовало решение Европейской комиссии, которая в минувшую пятницу не стала продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Диалога по запрету на ввоз украинского зерна не будет, заявил Киев
16 сентября, 20:22
 
В миреУкраинаПольшаТом РоганВсемирная торговая организация (ВТО)КиевЕвросоюзВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала