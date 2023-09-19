https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html

Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским

Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским - РИА Новости, 19.09.2023

Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским

Иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Варшавы выглядит идиотским на фоне поддержки Украины польскими властями, написал журналист издания... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T16:26

2023-09-19T16:26

2023-09-19T17:16

в мире

украина

польша

том роган

всемирная торговая организация (вто)

киев

евросоюз

варшава

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Варшавы выглядит идиотским на фоне поддержки Украины польскими властями, написал журналист издания Washington Examiner Том Роган."Иск Украины выглядит особенно идиотским, когда речь идет о Польше", — говорится в публикации.Роган обратил внимание на озабоченность польских фермеров из-за дороговизны украинского импорта. Беспокойство представителей аграрного сектора Польши стало одним из центральных вопросов предвыборной кампании в парламент страны, указано в статье. При этом Варшава выделяется как особенно активная страна в плане поддержки Украины. Действия Киева в очередной раз демонстрируют "ошибочное высокомерие", склонность к которому украинское руководство демонстрировало ранее."В действиях Киева есть огромная глупость", — подчеркнул Роган.Журналист отметил, что поддержка Польши имеет критическое значение для Украины, в перспективе она может достичь "экзистенциальной" значимости для Киева.Ситуация с эмбарго на украинскую продукциюНакануне Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию. В Министерстве экономики страны выразили надежду, что они снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".Этому предшествовало решение Европейской комиссии, которая в минувшую пятницу не стала продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.

https://ria.ru/20230918/zerno-1897044921.html

https://ria.ru/20230916/zerno-1896742585.html

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в мире, украина, польша, том роган, всемирная торговая организация (вто), киев, евросоюз, варшава