Американское СМИ назвало иск Украины в ВТО против Польши идиотским
Журналист Washington Examiner назвал иск Украины в ВТО против Польши идиотским
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Варшавы выглядит идиотским на фоне поддержки Украины польскими властями, написал журналист издания Washington Examiner Том Роган.
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"Иск Украины выглядит особенно идиотским, когда речь идет о Польше", — говорится в публикации.
Роган обратил внимание на озабоченность польских фермеров из-за дороговизны украинского импорта. Беспокойство представителей аграрного сектора Польши стало одним из центральных вопросов предвыборной кампании в парламент страны, указано в статье. При этом Варшава выделяется как особенно активная страна в плане поддержки Украины. Действия Киева в очередной раз демонстрируют "ошибочное высокомерие", склонность к которому украинское руководство демонстрировало ранее.
"В действиях Киева есть огромная глупость", — подчеркнул Роган.
Журналист отметил, что поддержка Польши имеет критическое значение для Украины, в перспективе она может достичь "экзистенциальной" значимости для Киева.
Ситуация с эмбарго на украинскую продукцию
Накануне Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввозить украинскую продукцию. В Министерстве экономики страны выразили надежду, что они снимут ограничения и тогда "не придется долго выяснять отношения в судах".
Этому предшествовало решение Европейской комиссии, которая в минувшую пятницу не стала продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных государств Евросоюза, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Вскоре после этого Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели эмбарго на зерно с Украины. В частности, Будапешт продлил запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, туда включены разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.