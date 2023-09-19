https://ria.ru/20230919/inostrantsy-1897256462.html

Закон о запрете суррогатного материнства нельзя обесценить, заявили в РПЦ

Закон о запрете суррогатного материнства нельзя обесценить, заявили в РПЦ - РИА Новости, 19.09.2023

Закон о запрете суррогатного материнства нельзя обесценить, заявили в РПЦ

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал депутатов ГД не позволить иностранцам обойти закон РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T14:49

2023-09-19T14:49

2023-09-19T15:18

религия

россия

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религия

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал депутатов ГД не позволить иностранцам обойти закон о запрете суррогатного материнства.В России в 2022 году были приняты законы – о запрете суррогатного материнства для иностранцев и о запрете пропаганды ЛГБТ.В Госдуме во вторник открылась выставка, посвященная Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира". На ней представлены макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей – это фото, видео и текстовые материалы, которые популяризируют "образ благополучной многодетной многопоколенной семьи".На открытии выставки, обращаясь к депутатам, Лукьянов отметил важность принятия закона о едином статусе многодетной семьи. Также председатель патриаршей комиссии обратил внимание на проблему абортов и предложил "усилить госрегулирование" в этой сфере, а также запретить делать аборты в частных клиниках, ведь, по его словам, "в регионах, где нет частных клиник, делающий аборты, рождаемость выше"."В отношении суррогатного материнства также призываем вас, уважаемые законодатели, руководствоваться интересами ребенка, а не отрасли: не допустить, чтобы ваши усилия по защите репродуктивного суверенитета России и принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев были обесценены имеющимися уже сегодня законодательными инициативами, создающими схему ухода от обязательности наличия генетической связи с ребенком обоих родителей, состоящих в зарегистрированном браке, что позволит иностранным гражданам обходить все ограничения", - отметил Лукьянов.Также он призвал депутатов обратить внимание на трансграничную торговлю эмбрионов человека. "Сегодня торговля яйцеклетками, ооцитами и эмбрионами человека ведется бесконтрольно, что само по себе безнравственно, но и создает реальную угрозу биобезопасности страны и ведет к истощению репродуктивного потенциала нации", - подчеркнул представитель РПЦ."Позвольте заверить Вас, что Русская православная церковь и миллионы наших граждан будут всегда поддерживать инициативы по защите семьи, материнства и детства", - заключил священник.Как отметили ранее в Госдуме, Всероссийский социальный проект "Семья – основа мира" нацелен на создание "яркого и качественного контента о крепкой семье, счастливом материнстве, отцовстве и детстве, популяризации традиционных семейных ценностей". Проект включает в себя как билборды с социальной рекламой, встречи с молодыми людьми для бесед на тему создания и сохранения семьи, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей, а также Всероссийский конкурс семейного контента, в котором участвуют семьи со всей России. Проект реализуется в 76 субъектах России.Организаторы проекта "Семья – основа мира" - комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Ассоциация организаций по защите семьи и АНО "Информационно-коммуникационное агентство продвижения социального контента "Благо-Медиа".

https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html

https://ria.ru/20230919/patriarkh-1897250462.html

https://ria.ru/20230919/rpts-1897248157.html

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Никита Бизин

россия, госдума рф, русская православная церковь, религия