Закон о запрете суррогатного материнства нельзя обесценить, заявили в РПЦ
Иерей Лукьянов: РПЦ будет всегда поддерживать инициативы по защите семьи
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал депутатов ГД не позволить иностранцам обойти закон о запрете суррогатного материнства.
В России в 2022 году были приняты законы – о запрете суррогатного материнства для иностранцев и о запрете пропаганды ЛГБТ.
В Госдуме во вторник открылась выставка, посвященная Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира". На ней представлены макеты рекламных сообщений для всероссийской рекламной кампании в поддержку традиционных семейных ценностей – это фото, видео и текстовые материалы, которые популяризируют "образ благополучной многодетной многопоколенной семьи".
На открытии выставки, обращаясь к депутатам, Лукьянов отметил важность принятия закона о едином статусе многодетной семьи. Также председатель патриаршей комиссии обратил внимание на проблему абортов и предложил "усилить госрегулирование" в этой сфере, а также запретить делать аборты в частных клиниках, ведь, по его словам, "в регионах, где нет частных клиник, делающий аборты, рождаемость выше".
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
7 из 8
© РИА Новости / Артём БудённыйОткрытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
8 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
1 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
2 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
3 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
4 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
5 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
6 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
7 из 8
Открытие выставки, посвященной Всероссийскому социальному проекту "Семья – основа мира"
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"В отношении суррогатного материнства также призываем вас, уважаемые законодатели, руководствоваться интересами ребенка, а не отрасли: не допустить, чтобы ваши усилия по защите репродуктивного суверенитета России и принятие закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев были обесценены имеющимися уже сегодня законодательными инициативами, создающими схему ухода от обязательности наличия генетической связи с ребенком обоих родителей, состоящих в зарегистрированном браке, что позволит иностранным гражданам обходить все ограничения", - отметил Лукьянов.
Также он призвал депутатов обратить внимание на трансграничную торговлю эмбрионов человека. "Сегодня торговля яйцеклетками, ооцитами и эмбрионами человека ведется бесконтрольно, что само по себе безнравственно, но и создает реальную угрозу биобезопасности страны и ведет к истощению репродуктивного потенциала нации", - подчеркнул представитель РПЦ.
"Позвольте заверить Вас, что Русская православная церковь и миллионы наших граждан будут всегда поддерживать инициативы по защите семьи, материнства и детства", - заключил священник.
Как отметили ранее в Госдуме, Всероссийский социальный проект "Семья – основа мира" нацелен на создание "яркого и качественного контента о крепкой семье, счастливом материнстве, отцовстве и детстве, популяризации традиционных семейных ценностей". Проект включает в себя как билборды с социальной рекламой, встречи с молодыми людьми для бесед на тему создания и сохранения семьи, выставки в учебных заведениях, визуальные образы для социальных сетей, а также Всероссийский конкурс семейного контента, в котором участвуют семьи со всей России. Проект реализуется в 76 субъектах России.
Организаторы проекта "Семья – основа мира" - комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Ассоциация организаций по защите семьи и АНО "Информационно-коммуникационное агентство продвижения социального контента "Благо-Медиа".