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Запад начинает все больше зависеть от Индии, заявил эксперт - РИА Новости, 19.09.2023
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10:22 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/indiya-1897134584.html
Запад начинает все больше зависеть от Индии, заявил эксперт
Запад начинает все больше зависеть от Индии, заявил эксперт - РИА Новости, 19.09.2023
Запад начинает все больше зависеть от Индии, заявил эксперт
Запад не имеет достаточных возможностей для того, чтобы оказывать давление на Индию, он начинает все больше зависеть от нее, заявил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:22
2023-09-19T10:22
в мире
индия
канада
владимир брутер
пиюш гоял
мелани жоли
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запад не имеет достаточных возможностей для того, чтобы оказывать давление на Индию, он начинает все больше зависеть от нее, заявил во вторник РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил изданию Firstpost, что Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам". "Страны Запада все больше начинают зависеть от таких стран как Индия, потому что индийская экономика становится все сильнее, быстро развивается", — сказал Брутер. По его мнению, Индия может позволить себе "любой ответ на действия со стороны Запада". "Запад начинает побаиваться Индию и неспроста. Он не имеет достаточных возможностей для того, чтобы оказывать давление", — отметил эксперт. В МИД Индии сообщили в понедельник о высылке высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней. Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.
https://ria.ru/20230919/vysylka-1897121141.html
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в мире, индия, канада, владимир брутер, пиюш гоял, мелани жоли
В мире, Индия, Канада, Владимир Брутер, Пиюш Гоял, Мелани Жоли
Запад начинает все больше зависеть от Индии, заявил эксперт

Эксперт: Запад не имеет достаточных возможностей для давления на Индию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Запад не имеет достаточных возможностей для того, чтобы оказывать давление на Индию, он начинает все больше зависеть от нее, заявил во вторник РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил изданию Firstpost, что Индия приостановила торговые переговоры с Канадой из-за разногласий по "определенным вопросам".
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"Страны Запада все больше начинают зависеть от таких стран как Индия, потому что индийская экономика становится все сильнее, быстро развивается", — сказал Брутер.
По его мнению, Индия может позволить себе "любой ответ на действия со стороны Запада".
"Запад начинает побаиваться Индию и неспроста. Он не имеет достаточных возможностей для того, чтобы оказывать давление", — отметил эксперт.
В МИД Индии сообщили в понедельник о высылке высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней.
Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада высылает из страны высокопоставленного индийского дипломата. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен на парковке храма в июне. Преступление совершили два человека в масках.
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В миреИндияКанадаВладимир БрутерПиюш ГоялМелани Жоли
 
 
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