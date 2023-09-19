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Глава блока "Мать Армения" призвал объявить импичмент Пашиняну
Глава блока "Мать Армения" призвал объявить импичмент Пашиняну - РИА Новости, 19.09.2023
Глава блока "Мать Армения" призвал объявить импичмент Пашиняну
Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал политические силы начать отставку премьера Никола Пашиняна путем объявления ему импичмента, передает Sputnik РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T20:40
2023-09-19T20:40
2023-09-19T22:15
в мире
армения
ереван
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал политические силы начать отставку премьера Никола Пашиняна путем объявления ему импичмента, передает Sputnik Армения."Глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян призвал политические силы начать отставку Пашиняна путем объявления ему импичмента", - говорится в сообщении Sputnik Армения в телеграм-канале.Теванян отметил, что для благоприятного расклада необходимо объединиться всем силам, в том числе внепарламентским.Он также призвал граждан присоединиться к протесту и вместе, организованно достичь решения вопросов.Во вторник на фоне ситуации в Карабахе у здания правительства Армении собрались протестующие. Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Корреспондент РИА Новости передавал, что оцепление полиции у здания правительства Армении выдержало первую попытку штурма протестующими в Ереване.Штурм здания правительства Армении в Ереване. Онлайн-репортаж >>
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в мире, армения, ереван, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе
Глава блока "Мать Армения" призвал объявить импичмент Пашиняну
Глава блока "Мать Армения" Теванян призвал объявить импичмент Пашиняну