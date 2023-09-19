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Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 19.09.2023
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17:25 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/ii-1897313925.html
Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками
Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 19.09.2023
Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками
Полиция Крыма для борьбы с дистанционным мошенничеством завела виртуальную помощницу - блондинку с голубыми глазами, созданную при помощи искусственного... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:25
2023-09-19T17:25
технологии
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Полиция Крыма для борьбы с дистанционным мошенничеством завела виртуальную помощницу - блондинку с голубыми глазами, созданную при помощи искусственного интеллекта. "Представляем новый цифровой проект. N.АTI – цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта. В разработке прототипа бота был использован женский образ, так как он вызывает более доверительные отношения с аудиторией", - сообщает пресс-служба МВД республики. В полиции подчеркнули, что основная функция помощника - ведение новостного блока о дистанционном мошенничестве. Он рассказывает, что создан с целью информирования граждан о том, как уберечься от действий мошенников и не попасть на их уловки. "В Крыму за минувшую неделю 73 гражданина попали на уловки мошенников, лишившись более 12 миллионов рублей", - говорит виртуальный помощник.
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технологии, республика крым, россия
Технологии, Республика Крым, Россия
Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками

МВД: полиция Крыма для борьбы с дистанционным мошенничеством завела ИИ помощницу

© МВД по Республике Крым/VKЦифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта для работы Полиции Крыма
Цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта для работы Полиции Крыма
© МВД по Республике Крым/VK
Цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта для работы Полиции Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Полиция Крыма для борьбы с дистанционным мошенничеством завела виртуальную помощницу - блондинку с голубыми глазами, созданную при помощи искусственного интеллекта.
"Представляем новый цифровой проект. N.АTI – цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта. В разработке прототипа бота был использован женский образ, так как он вызывает более доверительные отношения с аудиторией", - сообщает пресс-служба МВД республики.
В полиции подчеркнули, что основная функция помощника - ведение новостного блока о дистанционном мошенничестве. Он рассказывает, что создан с целью информирования граждан о том, как уберечься от действий мошенников и не попасть на их уловки.
"В Крыму за минувшую неделю 73 гражданина попали на уловки мошенников, лишившись более 12 миллионов рублей", - говорит виртуальный помощник.
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