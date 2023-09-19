https://ria.ru/20230919/ii-1897313925.html

Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками

Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 19.09.2023

Полиция Крыма завела виртуальную помощницу для борьбы с мошенниками

Полиция Крыма для борьбы с дистанционным мошенничеством завела виртуальную помощницу - блондинку с голубыми глазами, созданную при помощи искусственного... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:25

2023-09-19T17:25

2023-09-19T17:25

технологии

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Полиция Крыма для борьбы с дистанционным мошенничеством завела виртуальную помощницу - блондинку с голубыми глазами, созданную при помощи искусственного интеллекта. "Представляем новый цифровой проект. N.АTI – цифровой помощник, созданный при помощи искусственного интеллекта. В разработке прототипа бота был использован женский образ, так как он вызывает более доверительные отношения с аудиторией", - сообщает пресс-служба МВД республики. В полиции подчеркнули, что основная функция помощника - ведение новостного блока о дистанционном мошенничестве. Он рассказывает, что создан с целью информирования граждан о том, как уберечься от действий мошенников и не попасть на их уловки. "В Крыму за минувшую неделю 73 гражданина попали на уловки мошенников, лишившись более 12 миллионов рублей", - говорит виртуальный помощник.

https://ria.ru/20230703/ispytaniya-1881900984.html

республика крым

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технологии, республика крым, россия