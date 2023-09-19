СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой
Times: автор плана переворота в Грузии играет важную роль в украинской разведке
© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Полицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из людей, которого в Грузии назвали автором плана госпереворота в стране, является ключевой фигурой в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщает британская газета Times со ссылкой на источник.
Ранее служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
Согласно Times, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов опроверг заявления о том, что Лорткипанидзе является замглавы ведомства. "Лорткипанидзе на самом деле является ключевой фигурой в ГУР, но не заместителем главы", - говорится в сообщении издания.
Мамулашвили же в ответ на запрос Times о причастности к подготовке госпереворота послал закрывающий лицо рукой смайлик.