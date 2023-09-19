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СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой - РИА Новости, 19.09.2023
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11:50 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/gruziya-1897165148.html
СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой
СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой - РИА Новости, 19.09.2023
СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой
Один из людей, которого в Грузии назвали автором плана госпереворота в стране, является ключевой фигурой в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины, РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:50
2023-09-19T11:50
в мире
украина
грузия
гур минобороны украины
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из людей, которого в Грузии назвали автором плана госпереворота в стране, является ключевой фигурой в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщает британская газета Times со ссылкой на источник. Ранее служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. Согласно Times, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов опроверг заявления о том, что Лорткипанидзе является замглавы ведомства. "Лорткипанидзе на самом деле является ключевой фигурой в ГУР, но не заместителем главы", - говорится в сообщении издания. Мамулашвили же в ответ на запрос Times о причастности к подготовке госпереворота послал закрывающий лицо рукой смайлик.
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в мире, украина, грузия, гур минобороны украины
В мире, Украина, Грузия, ГУР Минобороны Украины
СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой

Times: автор плана переворота в Грузии играет важную роль в украинской разведке

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси
Полицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Полицейские у здания администрации правительства Грузии в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из людей, которого в Грузии назвали автором плана госпереворота в стране, является ключевой фигурой в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщает британская газета Times со ссылкой на источник.
Ранее служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.
Согласно Times, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов опроверг заявления о том, что Лорткипанидзе является замглавы ведомства. "Лорткипанидзе на самом деле является ключевой фигурой в ГУР, но не заместителем главы", - говорится в сообщении издания.
Мамулашвили же в ответ на запрос Times о причастности к подготовке госпереворота послал закрывающий лицо рукой смайлик.
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