https://ria.ru/20230919/gruziya-1897165148.html

СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой

СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой - РИА Новости, 19.09.2023

СМИ связали подготовку переворота в Грузии с украинской разведкой

Один из людей, которого в Грузии назвали автором плана госпереворота в стране, является ключевой фигурой в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины, РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:50

2023-09-19T11:50

2023-09-19T11:50

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гур минобороны украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Один из людей, которого в Грузии назвали автором плана госпереворота в стране, является ключевой фигурой в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщает британская газета Times со ссылкой на источник. Ранее служба государственной безопасности Грузии заявила, что определенная группа людей планирует в октябре-декабре начать гражданский переворот и беспорядки с целью смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. Согласно Times, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов опроверг заявления о том, что Лорткипанидзе является замглавы ведомства. "Лорткипанидзе на самом деле является ключевой фигурой в ГУР, но не заместителем главы", - говорится в сообщении издания. Мамулашвили же в ответ на запрос Times о причастности к подготовке госпереворота послал закрывающий лицо рукой смайлик.

https://ria.ru/20230918/gd-1897037283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, грузия, гур минобороны украины