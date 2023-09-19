https://ria.ru/20230919/gribnik-1897310427.html
В Ульяновской области нашли заблудившегося грибника
В Ульяновской области нашли заблудившегося грибника - РИА Новости, 19.09.2023
В Ульяновской области нашли заблудившегося грибника
Ульяновский лесник нашел заблудившегося грибника вечером в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:14
2023-09-19T17:14
2023-09-19T18:18
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САМАРА, 19 сен — РИА Новости. Ульяновский лесник нашел заблудившегося грибника вечером в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области. Вечером (18 сентября) в Ульяновское лесничество поступило сообщение, что в районе поселка Станция Охотничья Ульяновского района Ульяновской области мужчина ушел в лес за грибами и заблудился, связи с ними не было. "На поиски грибника отправился опытный участковый лесничий Нурислам Валиуллов, который хорошо ориентируется на своем "рабочем месте". Он почти сразу отыскал потерявшегося мужчину", — говорится в сообщении. В сообщении пресс-службы напомнили, чтобы не заблудиться в лесу, необходимо изучить заранее место на карте, сообщить близким, куда вы идете и как долго планируете там быть. Также, собираясь в лес, надевайте яркую одежду и возьмите с собой спички, заряженный мобильный телефон, нож, сухой паек, легкую запасную одежду. Если местность малоизвестна, не заходите вглубь.
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происшествия, ульяновская область, ульяновский район
Хорошие новости, Происшествия, Ульяновская область, Ульяновский район
В Ульяновской области нашли заблудившегося грибника
В Ульяновской области лесник нашел заблудившегося грибника
САМАРА, 19 сен — РИА Новости.
Ульяновский лесник нашел заблудившегося грибника вечером в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе
Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области.
Вечером (18 сентября) в Ульяновское лесничество поступило сообщение, что в районе поселка Станция Охотничья Ульяновского района
Ульяновской области мужчина ушел в лес за грибами и заблудился, связи с ними не было.
"На поиски грибника отправился опытный участковый лесничий Нурислам Валиуллов, который хорошо ориентируется на своем "рабочем месте". Он почти сразу отыскал потерявшегося мужчину", — говорится в сообщении.
В сообщении пресс-службы напомнили, чтобы не заблудиться в лесу, необходимо изучить заранее место на карте, сообщить близким, куда вы идете и как долго планируете там быть. Также, собираясь в лес, надевайте яркую одежду и возьмите с собой спички, заряженный мобильный телефон, нож, сухой паек, легкую запасную одежду. Если местность малоизвестна, не заходите вглубь.
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