https://ria.ru/20230919/grib-1897324898.html

В Подмосковье обнаружили редкий гриб

В Подмосковье обнаружили редкий гриб - РИА Новости, 19.09.2023

В Подмосковье обнаружили редкий гриб

Краснокнижный гриб семейства звездовиков, по форме напоминающий совиные лапки или странный архитектурный объект, впервые найден в подмосковной Истре, сообщило... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T17:43

2023-09-19T17:43

2023-09-19T17:43

московская область (подмосковье)

истра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897322920_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_ef04f88e78e72ea2258a3b8ab7f70f3f.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Краснокнижный гриб семейства звездовиков, по форме напоминающий совиные лапки или странный архитектурный объект, впервые найден в подмосковной Истре, сообщило на сайте министерство экологии и природопользования Московской области. "В Минэкологии Московской области пришло сообщение из городского округа Истра. Один из жителей сообщил, что вблизи СНТ "Московский писатель" обнаружил гриб странной формы... Грибы семейства звездовиков привлекают внимание своим необычным видом, походя на некое фантастическое существо на ножках или на странный архитектурный объект", - отметили ведомстве. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, речь идет о звездовике сводчатом, внесенном в Красную книгу под третьей категорией как редкий вид. "В нашей области его обнаруживали лишь дважды (в 2015 и 2017 годах) в городском округе Клин. Поэтому истринская находка для нас необычайно ценна", - сказал Фирсов, слова которого приводятся в сообщении. По данным ведомства, гриб относится к категории условно съедобных и деликатесом не является.

https://ria.ru/20230513/dyatel-1871477892.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), истра