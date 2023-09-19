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В Подмосковье обнаружили редкий гриб - РИА Новости, 19.09.2023
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17:43 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/grib-1897324898.html
В Подмосковье обнаружили редкий гриб
В Подмосковье обнаружили редкий гриб - РИА Новости, 19.09.2023
В Подмосковье обнаружили редкий гриб
Краснокнижный гриб семейства звездовиков, по форме напоминающий совиные лапки или странный архитектурный объект, впервые найден в подмосковной Истре, сообщило... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T17:43
2023-09-19T17:43
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Краснокнижный гриб семейства звездовиков, по форме напоминающий совиные лапки или странный архитектурный объект, впервые найден в подмосковной Истре, сообщило на сайте министерство экологии и природопользования Московской области. "В Минэкологии Московской области пришло сообщение из городского округа Истра. Один из жителей сообщил, что вблизи СНТ "Московский писатель" обнаружил гриб странной формы... Грибы семейства звездовиков привлекают внимание своим необычным видом, походя на некое фантастическое существо на ножках или на странный архитектурный объект", - отметили ведомстве. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, речь идет о звездовике сводчатом, внесенном в Красную книгу под третьей категорией как редкий вид. "В нашей области его обнаруживали лишь дважды (в 2015 и 2017 годах) в городском округе Клин. Поэтому истринская находка для нас необычайно ценна", - сказал Фирсов, слова которого приводятся в сообщении. По данным ведомства, гриб относится к категории условно съедобных и деликатесом не является.
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московская область (подмосковье), истра
Московская область (Подмосковье), Истра
В Подмосковье обнаружили редкий гриб

В подмосковной Истре обнаружили редкий гриб, по форме напоминающий совиные лапки

© Фото Ю. Мухиной/Пресс-служба Минэкологии Московской областиСводчатый звездовик, обнаруженный в Истринском городском округе вблизи СНТ "Московский писатель"
Сводчатый звездовик, обнаруженный в Истринском городском округе вблизи СНТ Московский писатель
© Фото Ю. Мухиной/Пресс-служба Минэкологии Московской области
Сводчатый звездовик, обнаруженный в Истринском городском округе вблизи СНТ "Московский писатель"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Краснокнижный гриб семейства звездовиков, по форме напоминающий совиные лапки или странный архитектурный объект, впервые найден в подмосковной Истре, сообщило на сайте министерство экологии и природопользования Московской области.
«
"В Минэкологии Московской области пришло сообщение из городского округа Истра. Один из жителей сообщил, что вблизи СНТ "Московский писатель" обнаружил гриб странной формы... Грибы семейства звездовиков привлекают внимание своим необычным видом, походя на некое фантастическое существо на ножках или на странный архитектурный объект", - отметили ведомстве.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, речь идет о звездовике сводчатом, внесенном в Красную книгу под третьей категорией как редкий вид. "В нашей области его обнаруживали лишь дважды (в 2015 и 2017 годах) в городском округе Клин. Поэтому истринская находка для нас необычайно ценна", - сказал Фирсов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным ведомства, гриб относится к категории условно съедобных и деликатесом не является.
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