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В Греции планируют существенно увеличить туристический налог - РИА Новости, 19.09.2023
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Туризм
 
11:57 19.09.2023 (обновлено: 13:55 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/gretsiya-1897153316.html
В Греции планируют существенно увеличить туристический налог
В Греции планируют существенно увеличить туристический налог - РИА Новости, 19.09.2023
В Греции планируют существенно увеличить туристический налог
В Греции с 2024 года более чем в два раза увеличится налог на проживание в гостиницах, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T11:57
2023-09-19T13:55
туризм
туризм
новости - туризм
греция
родос
корфу
кириакос мицотакис
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Греции с 2024 года более чем в два раза увеличится налог на проживание в гостиницах, сообщает Travel Daily News.Перечисляя в бюджет дополнительно полученные доходы, туризм поможет Греции справиться со стихийными бедствиями, обрушившимися на страну в последние годы, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Так, в этом году от пожаров особенно сильно пострадали острова Родос и Корфу. Туристов пришлось эвакуировать, многие места размещения сгорели.Предполагается, что для проживающих в отелях категории в одну и две звезды налог увеличится с 0,5 до 1,5 евро за ночь. Постояльцы "трешек", станут платить три евро вместо 1,5 евро, а "четверок" — семь евро вместо трех. Для отдыхающих в пятизвездочных гостиницах сбор вырастет с четырех до десяти евро в сутки.Также власти планируют увеличить фискальную нагрузку на собственников квартир и домов, сдающих их туристам через Airbnb. Владельцы более трех зарегистрированных на сервисе объектов недвижимости будут платить НДС с доходов от аренды, а также дополнительные сборы. Так чиновники пытаются уравнять позиции отельеров и частников.Власти Греции рассчитывают получить дополнительные 300 миллионов евро, которые будут направлены в Фонд компенсации стихийных бедствий. Это позволит удвоить сумму в резервном фонде, который создан для борьбы с последствиями стихии.
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туризм, новости - туризм, греция, родос, корфу, кириакос мицотакис, airbnb, налоги, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Греция, Родос, Корфу, Кириакос Мицотакис, Airbnb, Налоги, Отели, Гостиницы
В Греции планируют существенно увеличить туристический налог

Власти Греции с 2024 года планируют удвоить туристический налог

© Pixabay / steel902 Остров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Pixabay / steel902
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Греции с 2024 года более чем в два раза увеличится налог на проживание в гостиницах, сообщает Travel Daily News.
Перечисляя в бюджет дополнительно полученные доходы, туризм поможет Греции справиться со стихийными бедствиями, обрушившимися на страну в последние годы, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Так, в этом году от пожаров особенно сильно пострадали острова Родос и Корфу. Туристов пришлось эвакуировать, многие места размещения сгорели.
Предполагается, что для проживающих в отелях категории в одну и две звезды налог увеличится с 0,5 до 1,5 евро за ночь. Постояльцы "трешек", станут платить три евро вместо 1,5 евро, а "четверок" — семь евро вместо трех. Для отдыхающих в пятизвездочных гостиницах сбор вырастет с четырех до десяти евро в сутки.
Также власти планируют увеличить фискальную нагрузку на собственников квартир и домов, сдающих их туристам через Airbnb. Владельцы более трех зарегистрированных на сервисе объектов недвижимости будут платить НДС с доходов от аренды, а также дополнительные сборы. Так чиновники пытаются уравнять позиции отельеров и частников.
Власти Греции рассчитывают получить дополнительные 300 миллионов евро, которые будут направлены в Фонд компенсации стихийных бедствий. Это позволит удвоить сумму в резервном фонде, который создан для борьбы с последствиями стихии.
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