В Греции планируют существенно увеличить туристический налог
Власти Греции с 2024 года планируют удвоить туристический налог
© Pixabay / steel902 Остров Родос
© Pixabay / steel902
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Греции с 2024 года более чем в два раза увеличится налог на проживание в гостиницах, сообщает Travel Daily News.
Перечисляя в бюджет дополнительно полученные доходы, туризм поможет Греции справиться со стихийными бедствиями, обрушившимися на страну в последние годы, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Так, в этом году от пожаров особенно сильно пострадали острова Родос и Корфу. Туристов пришлось эвакуировать, многие места размещения сгорели.
Предполагается, что для проживающих в отелях категории в одну и две звезды налог увеличится с 0,5 до 1,5 евро за ночь. Постояльцы "трешек", станут платить три евро вместо 1,5 евро, а "четверок" — семь евро вместо трех. Для отдыхающих в пятизвездочных гостиницах сбор вырастет с четырех до десяти евро в сутки.
Также власти планируют увеличить фискальную нагрузку на собственников квартир и домов, сдающих их туристам через Airbnb. Владельцы более трех зарегистрированных на сервисе объектов недвижимости будут платить НДС с доходов от аренды, а также дополнительные сборы. Так чиновники пытаются уравнять позиции отельеров и частников.
Власти Греции рассчитывают получить дополнительные 300 миллионов евро, которые будут направлены в Фонд компенсации стихийных бедствий. Это позволит удвоить сумму в резервном фонде, который создан для борьбы с последствиями стихии.