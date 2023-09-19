https://ria.ru/20230919/gretsiya-1897153316.html

В Греции планируют существенно увеличить туристический налог

В Греции планируют существенно увеличить туристический налог - РИА Новости, 19.09.2023

В Греции планируют существенно увеличить туристический налог

В Греции с 2024 года более чем в два раза увеличится налог на проживание в гостиницах, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T11:57

2023-09-19T11:57

2023-09-19T13:55

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туризм

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кириакос мицотакис

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Греции с 2024 года более чем в два раза увеличится налог на проживание в гостиницах, сообщает Travel Daily News.Перечисляя в бюджет дополнительно полученные доходы, туризм поможет Греции справиться со стихийными бедствиями, обрушившимися на страну в последние годы, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Так, в этом году от пожаров особенно сильно пострадали острова Родос и Корфу. Туристов пришлось эвакуировать, многие места размещения сгорели.Предполагается, что для проживающих в отелях категории в одну и две звезды налог увеличится с 0,5 до 1,5 евро за ночь. Постояльцы "трешек", станут платить три евро вместо 1,5 евро, а "четверок" — семь евро вместо трех. Для отдыхающих в пятизвездочных гостиницах сбор вырастет с четырех до десяти евро в сутки.Также власти планируют увеличить фискальную нагрузку на собственников квартир и домов, сдающих их туристам через Airbnb. Владельцы более трех зарегистрированных на сервисе объектов недвижимости будут платить НДС с доходов от аренды, а также дополнительные сборы. Так чиновники пытаются уравнять позиции отельеров и частников.Власти Греции рассчитывают получить дополнительные 300 миллионов евро, которые будут направлены в Фонд компенсации стихийных бедствий. Это позволит удвоить сумму в резервном фонде, который создан для борьбы с последствиями стихии.

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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