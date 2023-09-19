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Ариана Гранде подала на развод с мужем - РИА Новости, 19.09.2023
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Шоубиз
 
10:57 19.09.2023 (обновлено: 11:04 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/grande-1897139661.html
Ариана Гранде подала на развод с мужем
Ариана Гранде подала на развод с мужем - РИА Новости, 19.09.2023
Ариана Гранде подала на развод с мужем
Певица Ариана Гранде подала на развод со своим мужем агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака, сообщает People со ссылкой на... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T10:57
2023-09-19T11:04
шоубиз
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ариана гранде
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джастин бибер
развод
слухи
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Ариана Гранде подала на развод со своим мужем агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака, сообщает People со ссылкой на источники, близкие к паре. По информации издания, 30-летняя поп-звезда подала документы в суд в этот понедельник. Далтон немедленно последовал примеру своей жены и сделал то же самое. Отмечается, что причиной расставания указываются "непримиримые разногласия". Тем не менее, как рассказали инсайдеры People, пара приняла это решение "мирно".&quot;Ари (Ариана Гранде. – Прим. ред.) не может сказать ничего, кроме добрых слов о Далтоне. Во время их брака он был ее поклонником №1&quot;, – поделился источник.Новости о расставании пары появились в июле. Но Гранде и Далтон не торопились бежать в суд, чтобы все как следует проработать. "Они действительно заботились и уважали друг друга на каждом этапе этого процесса", – подчеркнул инсайдер. Ариана Гранде и Далтон Гомес начали встречаться в январе 2020 года. Но официально объявили себя парой в мае, когда появились вместе в клипе на песню "Stuck with U", которую исполнительница записала вместе с Джастином Бибером.В конце того же года Гранде и Гомес обручились, а узаконили отношения на камерной церемонии в мае 2021-го. Свадьба прошла в доме певицы в Монтесито. Гостей было меньше 20 человек, включая членов семьи новобрачных.
https://ria.ru/20230906/razvod-1894459614.html
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новости шоу-бизнеса, ариана гранде, знаменитости, отношения, джастин бибер, развод, слухи
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ариана Гранде, Знаменитости, отношения, Джастин Бибер, развод, слухи
Ариана Гранде подала на развод с мужем

Певица Ариана Гранде подала на развод с мужем после двух лет брака

© Фото : @arianagrande/Instagram Ариана Гранде и Далтон Гомез
Ариана Гранде и Далтон Гомез - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© Фото : @arianagrande/Instagram
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Ариана Гранде подала на развод со своим мужем агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака, сообщает People со ссылкой на источники, близкие к паре.
По информации издания, 30-летняя поп-звезда подала документы в суд в этот понедельник. Далтон немедленно последовал примеру своей жены и сделал то же самое.
Отмечается, что причиной расставания указываются "непримиримые разногласия". Тем не менее, как рассказали инсайдеры People, пара приняла это решение "мирно".
«

"Ари (Ариана Гранде. – Прим. ред.) не может сказать ничего, кроме добрых слов о Далтоне. Во время их брака он был ее поклонником №1", – поделился источник.

Новости о расставании пары появились в июле. Но Гранде и Далтон не торопились бежать в суд, чтобы все как следует проработать. "Они действительно заботились и уважали друг друга на каждом этапе этого процесса", – подчеркнул инсайдер.
Ариана Гранде и Далтон Гомес начали встречаться в январе 2020 года. Но официально объявили себя парой в мае, когда появились вместе в клипе на песню "Stuck with U", которую исполнительница записала вместе с Джастином Бибером.
В конце того же года Гранде и Гомес обручились, а узаконили отношения на камерной церемонии в мае 2021-го.
Свадьба прошла в доме певицы в Монтесито. Гостей было меньше 20 человек, включая членов семьи новобрачных.
Софи Тернер и Джо Джонас - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
СМИ: Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер
6 сентября, 10:46
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаАриана ГрандеЗнаменитостиотношенияДжастин Биберразводслухи
 
 
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