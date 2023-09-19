https://ria.ru/20230919/gosnagrady-1897333201.html
Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы
Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы - РИА Новости, 19.09.2023
Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:14
2023-09-19T18:14
2023-09-19T18:14
тульская область
алексей дюмин
сергей чемезов
владимир путин
тула
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ТУЛА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий государственные награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. Торжественная церемония прошла во вторник в Тульском государственном музее оружия. Туляки в числе первых в стране удостоены почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", учрежденного в преддверии Дня оружейника президентом России Владимиром Путиным. "Для Тулы, столицы отечественного оружейного производства, этот праздник имеет особое значение. Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу!" - цитируют в правительстве главу региона. Также Дюмин и Чемезов посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона – завод "Тулаточмаш". Они осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса "Панцирь", участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр. На заводе выпускают оружие ближнего боя, полигонное оборудование, ключевые составные части комплекса "Панцирь", а также тренажеры для сухопутных войск, позволяющие обучать военнослужащих навыкам, необходимым в современном бою. Кроме того, Дюмин презентовал Чемезову возможности Ситуационного центра губернатора Тульской области, созданного при поддержке президента РФ. В ситуационный центр круглосуточно стекается информация о жизни региона: сведения федерального, регионального и муниципального уровней.
https://ria.ru/20230912/tula-1895960113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, сергей чемезов, владимир путин, тула
Тульская область, Алексей Дюмин, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Тула
ТУЛА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий государственные награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Торжественная церемония прошла во вторник в Тульском государственном музее оружия. Туляки в числе первых в стране удостоены почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", учрежденного в преддверии Дня оружейника президентом России Владимиром Путиным
.
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"Для Тулы
, столицы отечественного оружейного производства, этот праздник имеет особое значение. Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу!" - цитируют в правительстве главу региона.
Также Дюмин и Чемезов посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона – завод "Тулаточмаш". Они осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса "Панцирь", участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр.
На заводе выпускают оружие ближнего боя, полигонное оборудование, ключевые составные части комплекса "Панцирь", а также тренажеры для сухопутных войск, позволяющие обучать военнослужащих навыкам, необходимым в современном бою.
Кроме того, Дюмин презентовал Чемезову возможности Ситуационного центра губернатора Тульской области, созданного при поддержке президента РФ. В ситуационный центр круглосуточно стекается информация о жизни региона: сведения федерального, регионального и муниципального уровней.