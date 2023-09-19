https://ria.ru/20230919/gosnagrady-1897333201.html

Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы

Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы - РИА Новости, 19.09.2023

Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T18:14

2023-09-19T18:14

2023-09-19T18:14

тульская область

алексей дюмин

сергей чемезов

владимир путин

тула

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ТУЛА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий государственные награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. Торжественная церемония прошла во вторник в Тульском государственном музее оружия. Туляки в числе первых в стране удостоены почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", учрежденного в преддверии Дня оружейника президентом России Владимиром Путиным. "Для Тулы, столицы отечественного оружейного производства, этот праздник имеет особое значение. Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу!" - цитируют в правительстве главу региона. Также Дюмин и Чемезов посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона – завод "Тулаточмаш". Они осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса "Панцирь", участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр. На заводе выпускают оружие ближнего боя, полигонное оборудование, ключевые составные части комплекса "Панцирь", а также тренажеры для сухопутных войск, позволяющие обучать военнослужащих навыкам, необходимым в современном бою. Кроме того, Дюмин презентовал Чемезову возможности Ситуационного центра губернатора Тульской области, созданного при поддержке президента РФ. В ситуационный центр круглосуточно стекается информация о жизни региона: сведения федерального, регионального и муниципального уровней.

https://ria.ru/20230912/tula-1895960113.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей дюмин, сергей чемезов, владимир путин, тула