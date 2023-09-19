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Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы - РИА Новости, 19.09.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
18:14 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/gosnagrady-1897333201.html
Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы
Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы - РИА Новости, 19.09.2023
Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T18:14
2023-09-19T18:14
тульская область
алексей дюмин
сергей чемезов
владимир путин
тула
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ТУЛА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий государственные награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства. Торжественная церемония прошла во вторник в Тульском государственном музее оружия. Туляки в числе первых в стране удостоены почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", учрежденного в преддверии Дня оружейника президентом России Владимиром Путиным. "Для Тулы, столицы отечественного оружейного производства, этот праздник имеет особое значение. Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу!" - цитируют в правительстве главу региона. Также Дюмин и Чемезов посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона – завод "Тулаточмаш". Они осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса "Панцирь", участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр. На заводе выпускают оружие ближнего боя, полигонное оборудование, ключевые составные части комплекса "Панцирь", а также тренажеры для сухопутных войск, позволяющие обучать военнослужащих навыкам, необходимым в современном бою. Кроме того, Дюмин презентовал Чемезову возможности Ситуационного центра губернатора Тульской области, созданного при поддержке президента РФ. В ситуационный центр круглосуточно стекается информация о жизни региона: сведения федерального, регионального и муниципального уровней.
https://ria.ru/20230912/tula-1895960113.html
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алексей дюмин, сергей чемезов, владимир путин, тула
Тульская область, Алексей Дюмин, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Тула

Госнаграды вручили в День оружейника сотрудникам оборонных предприятий Тулы

© Фото предоставлено правительством Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин во время вручения сотрудникам региональных оборонных предприятий государственных наград
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время вручения сотрудникам региональных оборонных предприятий государственных наград
© Фото предоставлено правительством Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время вручения сотрудникам региональных оборонных предприятий государственных наград
Читать ria.ru в
ТУЛА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в День оружейника вручили сотрудникам региональных оборонных предприятий государственные награды, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Торжественная церемония прошла во вторник в Тульском государственном музее оружия. Туляки в числе первых в стране удостоены почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", учрежденного в преддверии Дня оружейника президентом России Владимиром Путиным.
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"Для Тулы, столицы отечественного оружейного производства, этот праздник имеет особое значение. Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу!" - цитируют в правительстве главу региона.
Также Дюмин и Чемезов посетили одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса региона – завод "Тулаточмаш". Они осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса "Панцирь", участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр.
На заводе выпускают оружие ближнего боя, полигонное оборудование, ключевые составные части комплекса "Панцирь", а также тренажеры для сухопутных войск, позволяющие обучать военнослужащих навыкам, необходимым в современном бою.
Кроме того, Дюмин презентовал Чемезову возможности Ситуационного центра губернатора Тульской области, созданного при поддержке президента РФ. В ситуационный центр круглосуточно стекается информация о жизни региона: сведения федерального, регионального и муниципального уровней.
 
Тульская областьАлексей ДюминСергей ЧемезовВладимир ПутинТула
 
 
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