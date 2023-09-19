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Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию - РИА Новости, 19.09.2023
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21:33 19.09.2023
https://ria.ru/20230919/gosduma-1897400958.html
Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию
Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию - РИА Новости, 19.09.2023
Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты в ходе осенней сессии планируют обсудить 58 законопроектов, подлежащих первоочередному... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T21:33
2023-09-19T21:33
политика
александр жуков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты в ходе осенней сессии планируют обсудить 58 законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению. "В проект примерной программы законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2023 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, включено 58 законопроектов: пять внесено президентом; 46 – правительством; шесть – депутатами Государственной думы и сенаторами; один – Верховным Судом РФ", - сообщил Жуков на пленарном заседании.
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политика, александр жуков, госдума рф
Политика, Александр Жуков, Госдума РФ
Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

Жуков: депутаты на осенней сессии Госдумы обсудят 58 законопроектов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты в ходе осенней сессии планируют обсудить 58 законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению.
"В проект примерной программы законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2023 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, включено 58 законопроектов: пять внесено президентом; 46 – правительством; шесть – депутатами Государственной думы и сенаторами; один – Верховным Судом РФ", - сообщил Жуков на пленарном заседании.
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