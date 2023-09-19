https://ria.ru/20230919/gosduma-1897400958.html

Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию - РИА Новости, 19.09.2023

Жуков рассказал о планах Госдумы на осеннюю сессию

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты в ходе осенней сессии планируют обсудить 58 законопроектов, подлежащих первоочередному... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T21:33

2023-09-19T21:33

2023-09-19T21:33

политика

александр жуков

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что депутаты в ходе осенней сессии планируют обсудить 58 законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению. "В проект примерной программы законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2023 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, включено 58 законопроектов: пять внесено президентом; 46 – правительством; шесть – депутатами Государственной думы и сенаторами; один – Верховным Судом РФ", - сообщил Жуков на пленарном заседании.

https://ria.ru/20230919/gosduma-1897232089.html

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политика, александр жуков, госдума рф