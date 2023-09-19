https://ria.ru/20230919/genotsid-1897218870.html

Украина отказалась признать вину в геноциде

Украина отказалась признать вину в геноциде - РИА Новости, 19.09.2023

Украина отказалась признать вину в геноциде

Украина отказывается признавать свою вину в геноциде и считает обвинения со стороны России в нарушении конвенции о геноциде ложными, заявил украинский... РИА Новости, 19.09.2023

2023-09-19T13:06

2023-09-19T13:06

2023-09-19T13:07

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ГААГА, 19 сен - РИА Новости. Украина отказывается признавать свою вину в геноциде и считает обвинения со стороны России в нарушении конвенции о геноциде ложными, заявил украинский представитель в Международном суде ООН Антон Кориневич. Международный суд ООН в Гааге в понедельник начал слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине. Этот блок слушаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией, и продлится до 27 сентября. "C 2014 года Россия ложно обвиняла Украину в совершении геноцида и нарушении конвенции о геноциде", - заявил Кориневич на заседании суда в Гааге во вторник. По его утверждению, эти обвинения с российской стороны использовались как предлог для начала специальной военной операции на Украине. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года для защиты населения Донбасса, которое с 2014 года планомерно уничтожалось киевским режимом. По словам президента РФ Владимира Путина, цель СВО - защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно. По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. "Это дело должно дойти до рассмотрения по существу... Если Россия считает, что ее действия не являются злоупотреблением конвенции о геноциде..., пусть Россия объяснит свои доводы в ходе рассмотрения дела по существу", - отметил представитель украинской делегации. Он также вновь повторил требования о "репарациях". В понедельник посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий интересы российской стороны в суде, заявил РИА Новости, что Россия рассчитывает, что суд воспримет доводы российской стороны о неприемлемости иска Украины по конвенции о геноциде и снимет его с рассмотрения. Как отметил дипломат, российская сторона выдвинула шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу и неприемлемости украинского иска. Как подчеркнул Кузьмин, самое главное - это то, что Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида или несоблюдении обязательств по его предотвращению, а, напротив, заявляет, что никакого геноцида не было. Что касается обвинений Киева в якобы злоупотреблении Россией конвенцией о геноциде для признания ДНР и ЛНР и проведения спецоперации на Украине, дипломат напомнил, что конвенция не регулирует эти вопросы, они регулируются уставом ООН и общим международным правом. Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия. В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение. Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено. В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединится к иску Украины против РФ. Суд указал 5 июля 2023 года в качестве крайнего срока для подачи письменных замечаний этими государствами. Тридцать одно государство, которое присоединилось к рассмотрению дела, представило письменные заявления к этому сроку.

https://ria.ru/20230918/oon-1897053130.html

https://ria.ru/20230816/genotsid-1890449051.html

https://ria.ru/20230708/postavki-1882913035.html

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